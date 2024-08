Aitana se despide con su "mejor concierto" ante 90.000 personas en Vigo

Te interesa De Aitana a Rels B: estos son los cantantes españoles más escuchados en el extranjero en 2024

Aitana está cerrando la etapa más laureada de su carrera como cantante. Alpha Tour ha sido (y está siendo) una revolución para la catalana. Con esta gira, ha conseguido aumentar su confianza en sí misma y afianzar una identidad artística como la diva del pop español en la que se ha convertido.

El culmen de este ascenso en su trayectoria ha tenido lugar este sábado, en el Auditorio de Castrelos de Vigo. Allí, Aitana ha congregado a unas 90.000 personas con el último espectáculo de su gira hasta diciembre, cuando volverá a subirse a un escenario en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu con dos conciertos para los que ya no quedan entradas.

Después de actuar y arrasar en el Arenal Sound este jueves, donde la artista se emocionó al asegurar que "los sueños se cumplen", este fin de semana ha vuelto a actuar con un público aún más numeroso, pero con el mismo espectáculo de luces, coreografía y sensualidad.

Aitana en su actuación en Vigo | Europa Press

El concierto más especial de Aitana

Este ha sido el show más importante de la carrera de la artista, tal y como ella misma ha confesado. Antes de interpretar Akureyri, la catalana ha agradecido el inmenso apoyo del público, gracias al cual se ha visto capaz de afrontar y superar sus inseguridades sobre el escenario.

"No sé ni por donde empezar... Gracias porque esto ha sido la gira de mi vida. Yo sé que no llevo mucho tiempo, llevo siete años en esto. Nunca me he subido al escenario y me he sentido más plena, más llena, más feliz con todos vosotros... Más segura de mí misma", ha destacado Aitana visiblemente emocionada.

Y ha añadido: "Es un camino muy difícil y me seguirá costando. No es tan fácil esto, no es tan fácil subirse aquí y decir que yo puedo con todo. A mí me ha costado llegar hasta ahí. Pero vosotros me habéis dado esa seguridad".

La guinda perfecta hasta diciembre

Aitana se ha encontrado en Vigo ante un público entregado al cien por cien. Aparte de ser un evento multitudinario, muchos fans han estado esperando horas y horas en la fila para ver a su ídolo actuar.

Durante el concierto, los gritos de los asistentes han llegado a ser ensordecedores. En muchos de los vídeos del show publicados en redes sociales, las voces del público eclipsan casi por completo la actuación de Aitana. Ha ocurrido, por ejemplo, con la canción + (MÁS).

El hasta pronto de Aitana

Al finalizar el concierto, Aitana ha compartido un pequeño mensaje en su canal de WhatsApp para despedirse de los escenarios hasta diciembre.

"Vigo. El mejor concierto de mi vida", ha escrito. "Me lo quedo para siempre en mi vida, en mi corazón, en todo lo que he sentido con vosotrxs. No sabéis lo que sanáis... Os amo tanto", ha continuado.

Y se ha despedido mencionando sus próximos conciertos a final de año: "Gracias, nos vemos en el Bernabéu muy muy pronto. A disfrutar de las vacaciones. Prometo daros un show increíble, 28 y 29 de diciembre... ¡Allá vamos!", ha zanjado.