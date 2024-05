Brillos, flecos, capas, sombreros... Los mejores looks de las fans de Taylor Swift y cuándo dinero han invertido

Los swifties han pasado horas y horas bajo el sol a más de 30 grados para asegurarse pillar un buen sitio en el primer concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. La artista no ha actuado en España desde hace más de diez años y la expectación por su gira The Eras Tour era mayúscula.

La venta de entradas tuvo lugar hace varios meses y sus fans han tenido mucho tiempo para preparar un detalle fundamental: el look que van a utilizar. Siguiendo la estética de su tour, cada uno ha elegido el disco ―o era― que más le inspira paraconstruirse un outfit: el romanticismo de Fearless, la diversión de 1989, la venganza de Reputation o el amor propio de Midnights.

Trajes hechos a mano, camisetas rescatadas del armario familiar, mucha pedrería, brillos, accesorios de toda clase y hasta maquillaje especial para la ocasión. Algunos han invertido poco dinero y han fabricado trajes caseros, pero otros han tirado la casa por la ventana y, como si de una boda o una noche de fin de año se tratase, han rascado sus bolsillos para asistir a uno de los conciertos más especiales de su vida.

Incluso han combinado sus looks con las populares pulseras de la amistad, el complemento que Swift hizo viral gracias a su canción You're on your own kid y que ahora llevan en todos sus shows. Como señal de comunidad y amistad, aprovechan las horas previas al concierto para intercambiárselas.