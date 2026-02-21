Bruno Mars desvela el 'tracklist' de su disco 'The Romantic' con dos grandes ausencias

Bruno Mars está a punto de publicar su nuevo álbum de estudio, The Romantic, el primero en solitario después de una década. El disco, disponible a partir del 27 de febrero, llevará al estadounidense a celebrar una gira de conciertos por América y Europa, incluyendo España.

Una semana antes de su publicación, Bruno Mars ha querido compartir el tracklist con todas las canciones que componen el disco: nueve en total. Una de ellas es I Just Might, el sencillo que vio la luz a principios de 2026 para poner a bailar a sus fans.

Sin embargo, el listado llama la atención por dos ausencias, ya que ninguno de sus dos últimos éxitos globales forman parte del álbum: ni Die With a Smile, su colaboración con Lady Gaga, ni APT., con ROSÉ. Ambos temas son del 2024 y están incluidos en los últimos discos de sus compañeras, motivo por el que Bruno Mars podría haberlos dejado fuera del suyo.

También es posible que estas composiciones no encajen con el estilo de The Romantic, aunque hay otra explicación. A principios de febrero, Bruno Mars anunció otro álbum para 2026: The Collaborations, una recopilación con algunas de sus colaboraciones más exitosas que solo estará disponible en formato físico y de forma limitada en Estados Unidos. Según Rolling Stone, aquí sí están incluidas sus canciones con Lady Gaga y ROSÉ, lo que demuestra que Mars no reniega de ellas.

Lista de canciones de 'The Romantic'