Última hora preventa entradas concierto Bruno Mars en Madrid: a qué hora empieza, los precios y mucho más

Solo seis entradas por persona

Si te has registrado para la preventa de entradas de Bruno Mars o has decidido esperar a la venta general, esto te interesa: cada persona puede comprar un máximo de seis entradas. Así lo indican en la web de Ticketmaster e insisten en la importancia de respetar esta indicación.

"Hay un límite de 6 entradas por persona y por tarjeta de crédito en este evento.

Es importante respetar los límites de entradas que se indican en el proceso de compra. Si excedes el límite de entradas, tu compra podría quedar cancelada sin previo aviso por parte de Ticketmaster".