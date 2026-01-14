Última hora preventa entradas concierto Bruno Mars en Madrid: a qué hora empieza, los precios y mucho más
Desde que Bruno Mars anunció las fechas de su gira 2026, con parada en Madrid en el mes de julio, el interés por comprar entradas para ver al artista en directo no ha dejado de crecer. No es para menos, la última vez que pisó España fue en 2016 y su show en el Estadio Metropolitano se presenta como una oportunidad única. A continuación te contamos todo sobre cómo transcurre la preventa de entradas, que arranca este miércoles 14 de enero, y lo que tienes que saber sobre la venta general.
Cuánto cuestan las entradas del concierto de Bruno Mars en Madrid: tipos y precios
Todo sobre la preventa y la venta de entradas para el concierto de Bruno Mars
destacados
Solo seis entradas por persona
Si te has registrado para la preventa de entradas de Bruno Mars o has decidido esperar a la venta general, esto te interesa: cada persona puede comprar un máximo de seis entradas. Así lo indican en la web de Ticketmaster e insisten en la importancia de respetar esta indicación.
"Hay un límite de 6 entradas por persona y por tarjeta de crédito en este evento.
Es importante respetar los límites de entradas que se indican en el proceso de compra. Si excedes el límite de entradas, tu compra podría quedar cancelada sin previo aviso por parte de Ticketmaster".
Los Premios Grammy, la próxima parada de Bruno Mars
Antes del inicio de la gira y del lanzamiento del disco, Bruno Mars tiene una cita con la Academia de la Grabación. El domingo 1 de febrero se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2026 y el intérprete está nominado en tres categorías.
- Grabación del año - APT, Bruno Mars y Rosé
- Canción del año - APT, Bruno Mars y Rosé
- Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop - APT, Bruno Mars y Rosé
La organización todavía no ha anunciado los artistas que actuarán en la ceremonia pero cabe esperar que el cantante se una a la cita para interpretar por primera vez en directo I Just Might, el single de su álbum The Romantic.
¿Anunciará Bruno Mars más fechas en España?
Solo una fecha en España se antoja muy poco para los fans de Bruno Mars, que llevan ocho años esperando el regreso del intérprete de That's What I Like.
El calendario da lugar a la esperanza ya que Bruno Mars ha dejado muchos días libres entre concierto y concierto. En concreto, antes del show de Madrid tiene cuatro fechas disponibles y después, tres. Estos son los días para los que no tiene planes cerrados por ahora:
- Lunes, 6 de julio
- Martes, 7 de julio
- Miércoles, 8 de julio
- Jueves, 9 de julio
- Sábado, 11 de julio
- Domingo, 12 de julio
- Lunes, 13 de julio
The Romantic, el nuevo disco de Bruno Mars
The Romantic Tour será la gira presentación del disco The Romantic, que Bruno Mars lanzará el 27 de febrero de 2026 y del que ya hemos podido escuchar el primer adelanto.
El cantante estrenó I Just Might el viernes 9 de enero como primer aperitivo de su cuarto álbum de estudio, el primero en 10 años.
Todos los conciertos de The Romantic Tour en Europa
El concierto de Bruno Mars en Madrid será uno de los nueve que el intérprete tiene programados en Europa en 2026.
- 20 de junio - París (Francia)
- 21 de junio - París (Francia)
- 26 de junio - Berlín (Alemania)
- 4 de julio - Ámsterdam (Países Bajos)
- 5 de julio - Ámsterdam (Países Bajos)
- 10 de julio - Madrid (España)
- 14 de julio - Milán (Italia)
- 18 de julio - Londres (Reino Unido)
- 19 de julio - Londres (Reino Unido)
Lo que se sabe de los precios de las entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid
Todavía se desconoce el precio oficial de las entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid pero en la web Tickethelper.de apuntan que la más barata es de 79,50 euros y la más cara, de 215,50 euros. Estos son los precios que marca este sitio:
Entrada Pista Gold Circle: 164,50 euros
Entrada General Pista: 141,50 euros
Asiento Reservado:
- PL1 - Grada: 198,50 euros
- PL2 - Grada: 153,00 euros
- PL3 - Grada: 107,50 euros
- PL4 - Grada: 96,50 euros
- PL5 - Grada: 79,50 euros
Asiento Reservado junto Pasillo:
- PL1 - Grada: 215,50 euros
- PL2 - Grada: 170,00 euros
- PL3 - Grada: 124,50 euros
- PL4 - Grada: 113,50 euros
- PL5 - Grada: 96,50 euros
Los precios no difieren con la información que da el Atlético de Madrid en su web, que asegura que "los precios irán desde los 70 € (más gastos de distribución)".
Los trucos para comprar más fácilmente entradas para Bruno Mars
Una vez en la cola de la preventa (o de la venta) no hay ninguna garantía de que se vayan a conseguir entradas pero hay trucos que debes tener en cuenta para no entorpecer la compra. Los consejos de la tiquetera son los siguientes:
- Entrar en la sala de espera a las 11:30 horas, media hora antes de que empiece la venta.
- Usar un solo navegador, pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores.
Cómo acceder a la preventa de entradas de Bruno Mars
Para acceder a la preventa de entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid es necesario haberse registrado previamente en la web de ticketmaster.es. El plazo para hacerlo se cerró el lunes 12 a las 19:00 horas.
Los usuarios que se apuntaron a la preventa no tienen ningún código especial. Deberán entrar en su perfil el miércoles 14 de enero antes de las 12:00 horas (la sala de espera de la preventa se abre a las 11:30 horas) y a partir de ahí hacer cola.
La venta se iniciará a las 12:00 horas, momento en que los usuarios registrados conozcan su posición exacta en la cola.
Cómo conseguir entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid
Desde que Bruno Mars anunció las fechas de The Romantic Tour, las búsquedas de cómo conseguir entradas para los conciertos se han disparado.
Las entradas para el concierto del 10 de julio en Madrid se pueden comprar este miércoles 14 de enero en la preventa (los usuarios registrados) o al día siguiente, en la venta general.
- Preventa de entradas - miércoles 14 de enero a partir de las 12:00 horas - Ticketmaster
- Venta general - jueves 15 de enero a partir de las 12:00 horas- Live Nation y Ticketmaster
La última vez de Bruno Mars fue en 2018
El concierto de Bruno Mars en Madrid será ocho años después de que 24K Magic World Tour lo trajese a Madrid y Barcelona. El 20 de junio de 2018 actuó en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el 22 de junio de ese año, en el Estadio Metropolitano.
¡Bruno Mars vuelve a España!
El disco The Romantic trae a Bruno Mars a España en 2026. El cantante estadounidense lanza el 27 de febrero su cuarto álbum de estudio y lo hace con las fechas de la gira presentación ya anunciadas.
El intérprete de APT sorprendió a sus seguidores el pasado 8 de enero al compartir las fechas de su tour mundial con una única parada en España. Su concierto será el viernes 10 de julio en el estadio Metropolitano de Madrid.