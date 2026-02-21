¿Cuál es tu canción favorita de las nominadas a los Premios Goya 2026? Vota en la encuesta
El mundo de la música está muy pendiente de la categoría Mejor canción original de los Premios Goya 2026, donde este año compiten artistas como Leiva, Alba Flores o Blanca Paloma. ¡Vota por tu nominada favorita en la encuesta de abajo!
Leiva, Alba Flores y Blanca Paloma, nominados a Mejor canción original en los Premios Goya 2026
Los Premios Goya 2026 se celebran el sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, donde se entregarán los galardones al mejor cine español del año. Sin embargo, también hay un pequeño hueco para la música con las categorías de Mejor canción original y Mejor música original. Pero centrémonos en la primera.
En la última edición de 2025, los miembros de la Academia de Cine entregaron la estatuilla de Mejor canción original a Los Almendros, la composición de Antón Álvarez (más conocido como C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania para La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que también ganó a Mejor película documental. "Os juro por mi vida que no me lo puedo creer. Gracias a Pucho y a Yerai por haber hecho esto", dijo la cantante al recoger el cabezón.
En la edición número 40 de los Premios Goya, cinco nuevas canciones compiten en esta categoría. Y, aunque la decisión real la toman los académicos, en Europa FM entregamos ese poder a nuestros oyentes y usuarios para que votéis por vuestra ganadora.
Cinco nominadas a Mejor canción original
Las opciones son La Arepera, compuesta por Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para ¡Caigan las rosas blancas!; Flores para Antonio, de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz para el documental homónimo; Hasta que me quede sin voz, de la película de Leiva; Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel para La cena y Caminar el tiempo de Blanca Paloma, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para Parecido a un asesinato. [Pincha en cada canción para escucharla]
¡Elige a tu favorita! Tienes hasta el viernes 27 de febrero a las 23:59.
Vota a tu canción favorita nominada a los Premios Goya 2026
- 1
'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma, José Pablo Polo y Luis Ivars
La única nominación de la película 'Parecido a un asesinato' llega con esta canción, interpretada por la delicada y magnética voz de Blanca Paloma.
- 2
'Flores para Antonio', de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz
Alba Flores tenía un reto pendiente: cantarle a su padre. Y lo ha conseguido con 'Flores para Antonio': "Después de todo este proceso vital y de una película, por fin puedo contestar al amor de mi padre con otra canción", dijo la actriz.
- 3
'Hasta que me quede sin voz', de Leiva
El documental de Leiva cuenta con esta canción original, donde el artista compone una declaración honesta sobre su visión de un mundo superficial y sobre la necesidad de cuidarse mejor.
- 4
'La Arepera', de Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz
La película '¡Caigan las rosas blancas!' solo cuenta con esta nominación. El tema está interpretado por Mercedes Gaviria y apuesta por el sonido urbano para reapropiarse de insultos homófobos.
- 5
'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel
Interpretada por Nora Hernández, Víctor Manuel compone esta oda a la música para la comedia más nominada de los Premios Goya 2026: 'La cena'.