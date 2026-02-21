¿Cuál es tu canción favorita de las nominadas a los Premios Goya 2026? Vota en la encuesta

Los Premios Goya 2026 se celebran el sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, donde se entregarán los galardones al mejor cine español del año. Sin embargo, también hay un pequeño hueco para la música con las categorías de Mejor canción original y Mejor música original. Pero centrémonos en la primera.

En la última edición de 2025, los miembros de la Academia de Cine entregaron la estatuilla de Mejor canción original a Los Almendros, la composición de Antón Álvarez (más conocido como C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania para La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que también ganó a Mejor película documental. "Os juro por mi vida que no me lo puedo creer. Gracias a Pucho y a Yerai por haber hecho esto", dijo la cantante al recoger el cabezón.

En la edición número 40 de los Premios Goya, cinco nuevas canciones compiten en esta categoría. Y, aunque la decisión real la toman los académicos, en Europa FM entregamos ese poder a nuestros oyentes y usuarios para que votéis por vuestra ganadora.

Cinco nominadas a Mejor canción original

Las opciones son La Arepera, compuesta por Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para ¡Caigan las rosas blancas!; Flores para Antonio, de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz para el documental homónimo; Hasta que me quede sin voz, de la película de Leiva; Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel para La cena y Caminar el tiempo de Blanca Paloma, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para Parecido a un asesinato. [ Pincha en cada canción para escucharla ]

¡Elige a tu favorita! Tienes hasta el viernes 27 de febrero a las 23:59.