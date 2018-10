Camila Cabello estrena la nueva versión de 'Consequences' junto a Dylan Sprouse

Camila Cabello ha lanzado la nueva versión de ‘Consequences’ junto a Dylan Sprouse, representando una historia de amor. En el videoclip, Camila aparece andando entre árboles naranjas y marrones con multitud de hojas caídas en el suelo mientras recuerda con nostalgia un tiempo que ya no es.

‘Consequences Orchestra’ es su nombre oficial, como su nombre indica es la versión más romántica y orquestral, aunque la propia cantante dice que la habían aconsejado que no sacara una balada, ha sido un éxito. Y más para el momento del año en el que estamos, en otoño, que lo que principalmente representa a esta estación son las hojas marrones caídas en el suelo que es la esencia que la cantante ha querido transmitir en la nueva versión de su videoclip

La cantante publicó su primer disco en solitario el 12 de enero de 2018. El disco fue número uno en Estados Unidos y número dos en UK. Fue también número uno en España. Los singles que salieron de manera oficial del disco fueron, Havana, Never Be The Same, y Consequences.