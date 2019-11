Camila Cabello, una ninfa en un cuento de hadas para el vídeo de 'Living Proof'

Cada vez queda menos para que llegue el 6 de diciembre, día que sale a la venta 'Romance', el último álbum de Camila Cabello del que ya hemos podido escuchar singles como 'Shameless', 'Liar', 'Cry For Me' y el último estreno, 'Living Prof'. La cantante cubana aprovecha el tirón de ventas navideño para lanzar su nuevo disco, que presentará en Madrid y Barcelona en verano de 2020.

Cabello ha demostrado que es una artista consolidada tras su separación de Fifth Harmony no solo con su tema Havana, también gracias a su colaboración con Shawn Mendes en 'Señorita' y con Ed Sheeran y Cardi B en 'South of the Border'.

En este nuevo vídeo, dirigido por Alan Ferguson, Camila vuelve a servirse de elementos líricos y románticos -como los vestidos vaporosos y esa neblina que nubla el espacio- para transmitir una idea de cuento de hadas.

"¡Me encantó fingir que era una pequeña ninfa de hadas porque eso es todo lo que quiero ser!", escribió Camila en su Instagram para anunciar el lanzamiento.