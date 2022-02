Camila Cabello revoluciona las redes con su nuevo adelanto

Te interesa El motivo por el que Camila Cabello ha dejado el móvil durante una semana

Camila Cabello está de vuelta y, en esta oportunidad, ha compartido su nuevo material a través de su cuenta de TikTok. La cantante ha querido enseñar un breve avance de su nueva canción. Y sí, lo sabemos, son tan solo unos segundos, pero nos han alcanzado para que Camila nos dejara con la miel en los labios.

Su tercer disco como solista lleva por nombre Familia y está cada vez más cerca. En TIkTok, la canción ya supera las 11 millones de reproducciones.

También hay que decir que Camila sabe de marketing porque publicar el adelanto, justamente, en el día de San Valentín no puede haber sido un hecho fortuito. Mientras muchas parejas celebraban, Camila quiso compartir con sus seguidores su tan esperado avance.

El avance no tardó en hacerse viral, por supuesto, ¿quién lo dudaba? Y sus fans se han mostrado encantados con lo que Camila nos tiene preparados. Es cierto que esta nueva Camila se aparta de los sonidos latinos a los que nos tenía acostumbrados, ¿qué estará tramando? ¿Volveremos a escuchar algo parecido a Don’t go yet y La buena vida o se viene un cambio radical?