Camila Cabello se desconecta de las redes sociales

Camila Cabello ha pasado estas semanas de vacaciones con su familia, pero lo ha hecho de una manera muy particular, porque, para ello, ha decidido ¡desaparecer de las redes! La cantante se ha alejado de las redes sociales para desintoxicarse de ellas, pero ya ¡ya está de vuelta!

Lo curioso de todo este asunto es que Camila dejó sus redes de lado, pero solo hasta el 1 de enero y nosotros no podemos dejar de preguntamos, ¿habrá sido suficiente para sanar todas sus penas? El apagón de las redes sociales ha sido de una semana, un tiempo no demasiado largo para desintoxicarse del peso de la fama, los retuits, los emojis y los cientos de miles de seguidores. Camila Cabello lleva en la cúspide de la fama desde que era una adolescente, solo cuenta con 24 años, lo que se traduce en una década de máxima exposición a los medios.

Contra todo pronóstico, Camila tomó la decisión después de estrenar I'll be home for Christmas, su versión especial del villancico, con mariachis incluidos. Y es que la cantante no daba síntomas de querer tomarse estas vacaciones de las redes, sobre todo cuando, después de romper su relación con Shawn Mendes, cuando se estaba mostrando más activa que nunca. Sea como fuere, Camila se fue, pero ya volvió, justo para darnos el saludo de año nuevo.