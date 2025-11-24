Camilo y Evaluna estrenan villancico: una versión salsa de 'It's Beginning To Look A Lot Like Christmas'
Mariah Carey tendrá estas Navidades competencia y la culpa es nada más y nada menos que de Camilo y Evaluna. La pareja ha sorprendido con una versión salsa del mítico villancico It's Beginning to Look a Lot Like Christmas con el objetivo de juntar el espíritu navideño de las culturas estadounidense, venezolana y colombiana.
Vanesa Martin y Camilo se transforman en "nómadas indomables" en 'Maldita Mudanza', un tema para erizarnos la piel
Camilo rinde homenaje a los afectados por los incendios durante su concierto en Sanxenxo (Pontevedra)
Ya queda tan solo un mes para Navidad y Camilo y Evaluna han querido unirse al movimiento Mariah Carey para lanzar un nuevo villancico que no salga de nuestras cabezas. Y es que Navidad en Cada Esquina no solo es una nueva versión de It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas, sino que recurre a los ritmos de la salsa para crear una atmósfera de calidez, fiesta y nostalgia.
Tal y como ellos mismos han comunicado, su intención con este tema era mezclar la energía navideña en Colombia y Venezuela con el típico espíritu estadounidense. "Cuando comencé a pasar las fiestas aquí con Evaluna, pensé: wow, esto es una vibra totalmente diferente. En América Latina la Navidad es ruidosa, hay baile, hay movimiento, y en Estados Unidos todo se trata de ponerse cómodo porque afuera hace frío", expresó el colombiano.
Este tema es el quinto que ha publicado la pareja tras más de un año sin lanzar música juntos y llega justo después de un año increíble para Camilo y su gira Nuestro Lugar Feliz World Tour con la que consiguió múltiples sold-outs. Sus temas Por Primera Vez, Machu Picchu, PLIS e Índigo fueron todo un éxito y no hay ninguna duda de que este nuevo hit navideño será el siguiente en la lista.
Percusión tropical, piano y metales festivos, se unen en este giro en español del clásico navideño. La química entre Camilo y Evaluna es más que evidente, brillando en perfecta armonía con versos como “Ya se ve Navidad… y contigo es mejor”.
Letra de 'Navidad en Cada Esquina'Ya se ve Navidad en cada esquina
Y contigo es mejor
Mi familia te quiere ver
Para invitarte a comer
Con buñuelos y pan de jamón
Ya se ve Navidad en cada esquina
Y contigo es mejor
El regalo que yo pedí
Fue tenerte junto a mí
Aquí en mi balcón
It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
Take a look at the five and ten,
It's glistening once again
With candy canes and silver lanes that glow
It's beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see
Is the holly that will be
On your own front door
A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots
Is the wish of Barney and Ben
Dolls that'll talk and will go for a walk
Is the hope of Janice and Jen
And Mom and Dad can hardly wait
For school to start again
Ya se ve Navidad en cada esquina
Y contigo es mejor
El regalo que yo pedí
Fue tenerte junto a mí
Aquí en mi balcón
Porque Navidad llegó
Porque Navidad llegó
Llegó diciembre con su alegría
Porque Navidad llegó
Llegó el buñuelo con su natilla
Porque Navidad llegó
Cuidao' que esa hallaca no tiene pasita
Porque Navidad llegó
Pa' bailar con la tía
Porque Navidad llegó