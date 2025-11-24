Camilo y Evaluna estrenan villancico: una versión salsa de 'It's Beginning To Look A Lot Like Christmas'

Ya queda tan solo un mes para Navidad y Camilo y Evaluna han querido unirse al movimiento Mariah Carey para lanzar un nuevo villancico que no salga de nuestras cabezas. Y es que Navidad en Cada Esquina no solo es una nueva versión de It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas, sino que recurre a los ritmos de la salsa para crear una atmósfera de calidez, fiesta y nostalgia.

Tal y como ellos mismos han comunicado, su intención con este tema era mezclar la energía navideña en Colombia y Venezuela con el típico espíritu estadounidense. "Cuando comencé a pasar las fiestas aquí con Evaluna, pensé: wow, esto es una vibra totalmente diferente. En América Latina la Navidad es ruidosa, hay baile, hay movimiento, y en Estados Unidos todo se trata de ponerse cómodo porque afuera hace frío", expresó el colombiano.

Este tema es el quinto que ha publicado la pareja tras más de un año sin lanzar música juntos y llega justo después de un año increíble para Camilo y su gira Nuestro Lugar Feliz World Tour con la que consiguió múltiples sold-outs. Sus temas Por Primera Vez, Machu Picchu, PLIS e Índigo fueron todo un éxito y no hay ninguna duda de que este nuevo hit navideño será el siguiente en la lista.

Percusión tropical, piano y metales festivos, se unen en este giro en español del clásico navideño. La química entre Camilo y Evaluna es más que evidente, brillando en perfecta armonía con versos como “Ya se ve Navidad… y contigo es mejor”.

Letra de 'Navidad en Cada Esquina'

Y contigo es mejor

Mi familia te quiere ver

Para invitarte a comer

Con buñuelos y pan de jamón

Ya se ve Navidad en cada esquina

Y contigo es mejor

El regalo que yo pedí

Fue tenerte junto a mí

Aquí en mi balcón

It's beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

Take a look at the five and ten,

It's glistening once again

With candy canes and silver lanes that glow

It's beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see

Is the holly that will be

On your own front door

A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots

Is the wish of Barney and Ben

Dolls that'll talk and will go for a walk

Is the hope of Janice and Jen

And Mom and Dad can hardly wait

For school to start again

Ya se ve Navidad en cada esquina

Y contigo es mejor

El regalo que yo pedí

Fue tenerte junto a mí

Aquí en mi balcón

Porque Navidad llegó

Porque Navidad llegó

Llegó diciembre con su alegría

Porque Navidad llegó

Llegó el buñuelo con su natilla

Porque Navidad llegó

Cuidao' que esa hallaca no tiene pasita

Porque Navidad llegó

Pa' bailar con la tía

Porque Navidad llegó