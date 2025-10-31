Canciones terroríficas para Halloween: una playlist para bailar de miedo
Tanto siniestros himnos de los últimos años como nuevos temas tenebrosos forman nuestra lista perfecta de canciones para la noche de Halloween. Anima la fiesta con estos hits y vive la noche más tenebrosa con la mejor música.
La reina del Halloween Lady Gaga, la reputation era de Taylor Swift, Michael Jackson y su mayor éxito... Una lista enorme de artistas llevan años regalándonos hits que son perfectos para la noche más terrorífica del año.
Ahí entran también Eminem y Rihanna con The Monster, Justin Bieber con Bones,The Weeknd con Blinding Lights y Olivia Rodrigo con Vampire. Sin olvidarnos de artistas patrios como Estopa, La Oreja de Van Gogh, David Otero o Fito y Fitipaldis, que se unen a nuestra playlist con canciones terroríficas.
La lobaShakira tampoco falta en la selección musical de Europa FM para hacernos aullar en una noche de miedo, ni tampoco Fangoria con su ya clásico Mi novio es un zombie.
El 31 de octubre la buena música se tiñe de oscuridad para hacernos bailar de muerte y, además de enchufar nuestra playlist de Halloween con canciones de infarto, en la radio te acompañaremos con himnos terroríficas para la tarde/noche del truco o trato.
Dale al play para escuchar a Ava Max y escucha a continuación la lista completa. ¡Dentro música!