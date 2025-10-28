¿Cuándo fue la última vez que Lady Gaga actuó en Barcelona? Todos sus conciertos en España

Por fin se acabó la espera. Lady Gaga está de regreso en España con su gira The Mayhem Ball los días 28, 29 y 31 de octubre con motivo de la promoción de su último disco MAYHEM. Esta será la novena vez que la Mother Monster visita nuestro país y en esta ocasión la emoción de los fans está por las nubes.

Los little monsters llevan años esperando para volver a ver a Lady Gaga en directo, concretamente siete años, pues durante su última gira la artista apenas hizo cinco conciertos en Europa y España no fue uno de los destinos seleccionados. En esta ocasión, y quizás gracias al gran recibimiento del disco, han tenido que ampliar incluso a un tercer show para poder cubrir la demanda de los fans.

El primer concierto de la gira The Mayhem Ball fue el 16 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas y fue calificado por la crítica y los medios como todo un éxito. El USA Today llegó a apuntar que Lady Gaga “es capaz de rivalizar a cualquier musical de Broadway”. Y, tras el arranque del periplo europeo en el O2 de Londres, The Independent definió el show como “el concierto del año”.

Ahora le toca el turno a España, a través de tres noches que los fans no podrán olvidar. Aunque, ¿cómo fueron los anteriores espectáculos en nuestro país? A continuación, te contamos uno por uno todos los conciertos que Lady Gaga ha dado en España.

Sus primeras veces

Con una melena rubia y una indumentaria llena de transparencias, Lady Gaga actuó en un arrebato Club Ocho y Medio de Madrid en 2009. Por aquel entonces la artista era más conocida en medios online, por lo que su discográfica y la extinta red social MySpace organizaron un show gratuito. Sin embargo, fueron tantas personas las que se quedaron fuera que Lady Gaga amplió a un segundo concierto.

Por aquel entonces, acababa de salir su primer disco y se estaban promocionando los sencillos Just Dance y Poker Face. Ese mismo año también formó parte de un festival en Leganés, donde promocionó sus primeras canciones.

En un club de Ibiza

Siguiendo este estilo más intimista y bastante alejado de aquello en lo que se han convertido sus conciertos, la intérprete de Paparazzi dio un concierto en el Club Eden de Ibiza también en 2009. Este formó parte de la gira The Fame Ball, la cual buscaba promover su primer álbum de estudio, The Fame. Como aún no era tan conocida, algunos de sus conciertos formaron parte de festivales o se realizaron en salas en lugar de en estadios, por lo que la escenografía estaba muy alejada de la espectacularidad que la caracteriza hoy.

El show en Ibiza estuvo marcado por el escándalo, pues la cantante bailó de forma extraña en el escenario, incluso descoordinada, rumoreándose que estaba bajo los efectos del alcohol. Esta situación provocó incluso que golpeara sin querer a uno de sus bailarines y le rompiera tres dientes. En aquella época, eran muchos los rumores que decían que la artista estaba teniendo un problema con el alcohol tras su ruptura con el empresario Speedy.

Mayor calidad, mayor show

Un año después, en 2010, y tras el lanzamiento de The Fame Monster, Lady Gaga inició la gira The Monster Ball, teniendo varias paradas en Europa y entre ellas Barcelona (Palau Sant Jordi) y Madrid (Palacio de los Deportes).

Para estos shows, se hizo una mejora en la producción y vestuarios, con vestimentas al estilo dominatrix, pianos en llamas, un pulpo o incluso evocaciones cristianas. Gaga sacó a relucir su más pura esencia sobre el escenario, y cómo no, si estaba en uno de sus momentos de mayor éxito con temas como Telephone,Bad Romance y Alejandro.

Barcelona, su ciudad

En 2012, la Mother Monster volvió a hacer una nueva gira por su nuevo disco Born This Way y bajo el mismo nombre, The Born This Way Ball. El Palau Sant Jordi fue el estadio seleccionado para este show ambientado en un castillo medieval en el que reinaban los excesos.

En medio de este ambiente, se mezclaba la estética de insectos, una Lady Gaga con una máscara caprina y sus bailarines en calzoncillos, su icónico vestido hecho de carne o la camiseta del FC Barcelona. Además, esta gira, en la que cantó por primera vez en directo sus temas Born This Way y Judas, fue una en las que más dinero recaudó, con un total de 181 millones de dólares.

Una rave en Barcelona

Bajo el nombre artRAVE: The ARTPOP Ball Tour, su cuarta gira llegó a España en 2014 con la temática de una fiesta rave. Una escenografía inspirada en el monte Olimpo, pasarelas transparentes, explosiones de luces láser, unas alas gigantes y doradas, sus transformaciones en Afrodita y Venus y su alocado salto al público fueron algunos de los elementos que destacaron en este espectáculo.

En el concierto en Barcelona, hizo una combinación de todos sus temas antiguos con los nuevos, incluido su conocido Applause, con el que todo el mundo en el Palau Sant Jordi enloqueció.

Su concierto colaborativo

De todas sus giras, esta fue probablemente la más diferente de todas, pues no solo ella era la protagonista, sino también el cantante Tony Bennett, uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Inicialmente, la Cheek to Cheek Tour, estuvo planeada para ser una gira pequeña, pero se extendió el recorrido a ciudades de todo el mundo gracias a la alta demanda de entradas.

El espectáculo estuvo centrado en los temas que grabó junto a la leyenda del jazz para el disco Cheek to Cheek, y con el cual incluso ganaron un premio Grammy en la categoría a Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional. La actuación de ambos artistas tuvo lugar en el Festival de Cap Roig de Girona en 2018.

Su última visita a España

Tres años después, en 2017, inicióJoanne World Tour con motivo de su disco Joanne de 2016, pero no fue hasta 2018 cuando pudimos verla en directo en Barcelona. Esto fue debido a la cancelación de las fechas originales de 2017 por culpa de un brote de fibromialgia que padeció Gaga..

Durante los dos shows que realizó en el Palau Sant Jordi, el escenario se inclinó, se dividió y se hundió, pero los audiovisuales, las estructuras con forma de medusas, los vestuarios extravagantes y un cuerpo de baile enérgico volvieron a ser los protagonistas.

Principalmente el show estuvo centrado en los temas de su último disco, pero también revisitó algunos de sus canciones más exitosas. Esta fue la última ocasión en la que pudimos disfrutar de la Mother Monster en nuestro país hasta que llegó The Mayhem Tour.