Carlos Sadness proyecta toda la luz de su directo en el vídeo de 'Física Moderna'

Con 'Longitud de Onda' Carlos Sadness jugaba a parar el tiempo y en 'Te Quiero un Poco' buscaba a su Miranda. No sabemos si la ha encontrado o no, pero lo que sí sabemos es que no ha dejado de trabajar. Solo en Europa FM puedes ser ver antes que nadie su último videoclip, 'Física Moderna', que nos hace regresar al colorido universo del compositor barcelonés.

Que Carlos Sadness desprende una luz especial no es ningún secreto. El artista, que acaba de ganar un Premio Grammy al mejor Diseño de Empaque por su último disco 'Diferentes Tipos de Luz', ha querido convertir el vídeo de 'Física Moderna' en un pequeño y vibrante resumen de cómo son sus conciertos, tan íntimos como universales. Solo le hace falta un escenario, un grupo de fans y el equipo que siempre lo acompaña para crear una atmósfera capaz de transformar la música y los sentimientos en pura energía.

Si es que Carlos... ¡Menos mal que existes, así no tenemos que imaginarte!

'Diferentes tipos de luz' llega precedido de los álbumes Ciencias celestes (2012) y La idea salvaje (2015), aunque su carrera se entiende mejor si se escuchan sus EP y se repara en el éxito de su estancia en México, donde se convirtió en un auténtico fenómeno musical. Mezclado entre Phil Ek (Band of Horses, Fleet Foxes y Father John Misty) y Óscar Clavel, el disco, publicado en febrero, llegó precedido por el éxito en preventa y por el gancho de sus adelantos Hale Bop, Longitud de onda y Semitransparente.

DIA CARLOS SADNESS EN EUROPA FM

VIAJE A ISLA MORENITA

Además de celebrar el Día Carlos Sadness en Europa FM, recuerda que el próximo 23 de febrero podrás celebrar el primer aniversario de su último disco Diferentes tipos de luz, de una forma única: viajando a Isla Morenita en el Wizink Center de Madrid. Para este concierto tan especial, Carlos Sadness se propone que los asistentes se transporten a su particular universo galactropical, ¡reserva ya tu viaje en la web de Isla Morenita!

