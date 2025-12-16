Carolina Durante se une a Amaral para cantar 'Marta, Sebas, Guille y los demás' en concierto

Carolina Durante en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | Eduardo Parra / Europa Press

El domingo 14 de diciembre La Riviera de Madrid acogió un concierto de lo más especial, dedicado a Palestina. El dinero de las entradas iba destinado a las víctimas del genocidio, por lo que una vez más la música sirvió para una buena causa.

Esta cita musical especial unió en el escenario a Amaral, Barry B, Depresión Sonora, Los Punsetes, Cariño, Diciembre y Carolina Durante, quienes actuaron en la famosa sala de la capital, regalando momentos únicos.

Y entre los más destacados se encuentra la actuación del himno del pop Marta, Sebas, Guille y los demás, en el que al dúo maño se unió la banda Carolina Durante. Haciendo suyo el tema, Diego Ibáñez se mimetizó con Eva ante el micrófono, entonando junto al público la famosa letra del éxito de los 2000.

No era la primera vez que se producía esta colaboración en directo: los grupos también cantaron juntos en un concierto en 2023. ¿Se acabará grabando este hit como featuring?