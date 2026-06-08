Una celebración de la vida con grandes invitados: Así han sido los conciertos de Bad Bunny en Madrid durante la visita del Papa León XIV

Durante este fin de semana de junio todos los ojos estaban puestos en Madrid con dos eventos multitudinarios anteponiéndose a toda la actividad sociocultural de la ciudad: la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny con su DeBÍ TiRAR MáS Fotos en el estadio Metropolitano.

Las multitudes invadieron la ciudad tanto por la vigilia del pontífice como por el reguetón de la superestrella puertorriqueña, pero centrándonos en el recién ganador del Grammy el artista conquistó de nuevo el campo de fútbol del Atlético de Madrid con dos de los diez shows que hace en Madrid como si de los primeros de la gira se tratara.

Con ellos Bad Bunny llegó al ecuador de su residencia en la capital. Y si bien el show es bastante cerrado y el puertorriqueño cantó su setlist fijo con éxitos como Tití me preguntó, Diles, El apagón, Callaíta y un sinfín de éxitos, también hubo espacio para las sorpresas.

Un revolución con Eladio Carrión

El sábado 6 de junio Bad Bunny celebró su fiesta de reguetón y salsa con un estadio abarrotado como cada noche, pero los espectadores vivieron un momento de lo más especial.

Si bien el puertorriqueño no suele repetir invitados en sus shows, el Conejito Malo subió a La Casita a Eladio Carrión tras llevarlo a uno de sus conciertos en Buenos Aires. En Madrid también interpretaron Coco Chanel, mientras que esta vez se arrancaron con otro featuring mítico, Kemba Walker.

Además, la pareja musical también lo dio todo al ritmo de Thunder y Lightning, regalando así a los presentes en el concierto tres colaboraciones en directo con las que gritar y perrear hasta el suelo.

La Casita también se llenó de famosos esta velada, entre los que destacaron los futbolistas Ansu Fati e Ilaix Moriba. Además, también lo dieron todos las influencersSara Cisneros y Laura Rouder.

El show del 7 de junio, uno de los mejores de la gira

Para todos los fans de Bad Bunny el show del domingo 7 de junio se ha convertido en uno de los espectáculos más interesantes de DeBÍ TiRAR MáS Fotos World Tour.

El concierto comenzó con ese set con la orquesta como protagonista y los ritmos latinos para engrandecer los temas del último álbum. Enfundado en su característico traje pese a los 34 grados de temperatura, el boricua derrochó estilo en canciones como PIToRRO DE COCO y WelTITA.

Pronto pasó a La Casita, donde el artista hizo gritar de emoción a todos los presentes, especialmente por la aparición en pantallas de la actriz Carmen Machi junto a Paco León y Canco Rodríguez. Y contra su modus operandi habitual, Bad Bunny interpretó PERFuMITO NUEVO con RaiNao, con quien colabora en el tema. Ambos bailaron y se recorrieron el patio del stage B, mostrando su química.

Pocos minutos después la canción sorpresa también fue de lo más aplaudida: Dime Si Te Acuerdas, un tema de 2018 después de siete años sin cantarla. A este momento destacado se le unió la sorpresa de De La Ghetto, que hizo un set inolvidable para los fans del reguetón clásico.

Además de cantar junto a Bad Bunny su colaboración Caile, el artista se quedó solo en el techo del segundo escenario para interpretar un midley de Llegamos A la Disco, Aparentemente, Sensación Del Bloque, PANTY Y COLALE 2.0 y Fronteamos Porque Podemos.

Con una energía desbordante, Bad Bunny volvió al escenario principal con sudadera y falda para mezclar temas sentimentales como Ojitos Lindos y Baile Inolvidable y hits como EoO, con el que cerró el espectáculo por todo lo alto.

Bad Bunny ha conseguido congregar a 700.000 fieles en un fin de semana en Madrid marcado con firmeza por la religión. Y si algo atrapa del puertorriqueño es su carisma, sus grandes hits, pero sobre todo la ilusión y las ganas de divertirse con personas a las que ha hecho con sus canciones llorar, derrochar sensualidad y bailar como nunca durante una década.