Charli XCX muestra su delicadeza vocal en una actuación en directo con 'No One Lasts Forever'

Charli XCX está de estreno con su disco Music, Fashion, Film, uno de los proyectos más arriesgados de su carrera en el que la artista cambia completamente de dirección hacia el indie rock.

Y con este giro artístico la intérprete de I Don't Care demuestra su destreza vocal alejada del autotune. Y de esta forma lo ha hecho con una actuación en directo en la BBC Maida Vale Studios, donde ha cantado con mucha delicadeza su canción No One Lasts Forever.

Charli XCX interpreta así el tema más largo del disco, que en su versión de estudio cuenta con la participación hablada del director de cine David Cronenberg. Desde la BBC la artista presenta esta nueva era musical tras arrasar con todo en su anterior etapa, BRAT.

La canción gira en torno a la mortalidad, el legado y la fama. En lugar de celebrar el éxito, Charli reflexiona sobre la idea de que ninguna carrera, obra o persona dura para siempre. Y con ese aura de artista la cantante arrasa con su primer directo de una canción del disco.