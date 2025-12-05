Chayanne regresa a España con nueve fechas en su gira 'Bailemos Otra Vez'
Durante el verano de 2026, Chayanne volverá a España con su nueva gira con la que pasará por nueve ciudades distintas de España. La última vez que pasó por nuestro país fue en primavera de 2025.
Después de agotar las entradas de su anterior gira por nuestro país, Chayanne regresará a España con el Bailemos Otra Vez Tour 2026.
El cantante puertorriqueño ha escuchado a sus fans y ha querido ofrecer nueve fechas en España para su próximo tour. Por el momento, también ha anunciado que pasará por varios países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y Argentina.
Esta segunda oportunidad para poder ver al gran ídolo en directo llega después Bailemos Otra Vez Tour 2025, con el que agotó todas sus entradas.
Cómo comprar las entradas y precios
Las entradas se pueden obtener a través de la página web oficial del artista. Los precios oscilan entre los 45 y 140 euros.
Paradas de la gira en España
- 8 de abril - Almería, Plaza de Toros
- 10 de julio - Córdoba, Córdoba Live (Recinto Ferial)
- 12 de julio - Madrid, Movistar Arena
- 17 de julio - Tenerife, Cook Music Fest
- 22 de julio - Barcelona, Palau Sant Jordi
- 24 de julio - Benidorm, Skycenter Benidorm
- 26 de julio - Valencia, Roig Arena
- 28 de julio - Murcia, Plaza de Toros
- 1 de agosto - Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival