Chayanne regresa a España con nueve fechas en su gira 'Bailemos Otra Vez'

Después de agotar las entradas de su anterior gira por nuestro país, Chayanne regresará a España con el Bailemos Otra Vez Tour 2026.

El cantante puertorriqueño ha escuchado a sus fans y ha querido ofrecer nueve fechas en España para su próximo tour. Por el momento, también ha anunciado que pasará por varios países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y Argentina.

Esta segunda oportunidad para poder ver al gran ídolo en directo llega después Bailemos Otra Vez Tour 2025, con el que agotó todas sus entradas.

Cómo comprar las entradas y precios

Las entradas se pueden obtener a través de la página web oficial del artista. Los precios oscilan entre los 45 y 140 euros.

Paradas de la gira en España