Chiara Oliver comparte un adelanto de su proximo tema, 'no fue real'

El día 3 de febrero los fans de Chiara Oliver tienen una fecha muy importante en su calendario para celebrar y cantar a todo pulmón, pero lo que no se esperaban es que este mismo día la cantante compartiera un adelanto de su próximo tema.

"El 3 de febrero solo pensaré en todo lo que está por llegar..............🌧️", compartía la cantante en una publicación que ha subido a redes.

En el vídeo puede verse a la cantante de rodillas, con una iluminación azul y con el pelo agitado por un ventilador mientras canta un pedacito de la letra de no fue real.

Desde luego, una vez más, Chiara Oliver nos va a tocar la fibra sensible con uno de sus temas: "De verdad sé que esto no me va a matar, pero no quita que aun así duela igual".

La primera canción de esta etapa

Con Puzzle Chiara Oliver nos abría las puertas a su nueva etapa musical, una canción que relata el desencanto de una relación amorosa y está acompañada de un videoclip en el que vemos a una pareja que intercala los momentos bonitos y los más tristes y solitarios.