Christina Aguilera interpreta la banda sonora de la nueva película de 'Mulán'

Faltan pocas semanas para el que el nuevo remake del clásico de Disney 'Mulán' llegue a los cines. 22 años después de que la cinta conquistase el corazón de muchos seguidores, Mulán vuelve con una versión en live-action en la que los actores no cantarán a cámara como en la mayoría de musicales de Disney, pero eso no significa que la banda sonora no se haya cuidado tanto como la de su versión original.

De hecho, será Christina Aguilera la que dos décadas después vuelva a poner voz a los temas principales de la nueva película de 'Mulán', que ha grabado tanto en inglés como en su versión en castellano, 'Royal Brave True' (El mejor guerrero) y 'Reflection' (Mi Reflejo).

"La película Mulán y la canción Reflection coincidieron con la firma de mi primer contrato discográfico. Es maravilloso volver a participar en una película tan increíble que rebosa poder y significado, un significado que resiste el paso del tiempo: mantenerte fiel a ti mismo, ser quien eres y enseñar a ser valiente. Mi nueva canción, Loyal Brave True, representa un equilibrio muy sutil entre fuerza y vulnerabilidad", aseguró la cantante, entusiasmada por volver a formar parte de este proyecto.

"Su interpretación original de 'Reflection' en la película animada cuando era una cantante desconocida de 16 años, ocupa un lugar de honor en la historia de la música y fue para ella la plataforma de lanzamiento de una carrera plagada de éxitos. Christina aporta su talento innato y sus años de experiencia artística a 'Mulán', la epopeya de acción real que está llegando a los cines, donde retoma 'Reflection' y presenta la nueva canción 'Loyal Brave True'. Creo que estas canciones llegarán al corazón de los espectadores actuales con la misma fuerza que lo hicieron hace 22 años", aseguró el presidente de Música y Bandas Sonoras de Disney.