Christina Aguilera, obligada a cancelar de urgencia dos conciertos por un problema de salud

Christina Aguilera terminó el año de la mejor forma posible, anunciando su fichaje como artista residente en Las Vegas. La cantante tenía previsto dar varios conciertos en el Teatro Voltaire hasta el 2 de marzo y pudimos verla actuar los pasados 30 y 31 de diciembre.

Sus fans no podían esperar a los dos nuevos shows que la intérprete de Fighter iba a dar en la ciudad estadounidense, sin embargo, esto se demorará un poco. Ha anunciado a través de Instagram que está enferma de gripe y le han recomendado mantener reposo hasta recuperarse del todo.

"Después de darles la bienvenida a todos ustedes al Año Nuevo desde el escenario de Las Vegas, ¡me recibieron con una gripe de Año Nuevo!" ella escribió. "Lamento comunicarles que mis dos shows de este fin de semana serán reprogramados mientras descanso, y no puedo esperar a volver a ese escenario en unas semanas".

El gran cambio de aspecto de Christina Aguilera

El pasado 30 de diciembre dio su primer concierto en Las Vegas y se mostraba visiblemente distinta. Según publicó TMZ, la cantante ha perdido algo más de 18 kilos y su renovada figura no pasó desapercibida para 1.000 asistentes.

La cantante, que también actuó el domingo 31 de diciembre, interpretó nuevas versiones de algunos de sus grandes éxitos como Fighter, Dirrty o Genie in a Bottle y otras de artistas conocidos como You Don't Own Me de Leslie Gore, Diamonds are Foreve de Shirley Bassey, Welcome to Burlesque de Cher y el (imprescindible) himno de fiesta Lady Marmalade de Patti LaBelle.

