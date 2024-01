Las cifras de ‘Nochentera’, la canción con la que Vicco quedó tercera en el Benidorm Fest 2023

El 19 de diciembre de 2022 se escucharon por primera vez las 18 canciones que compitieron en la segunda edición del Benidorm Fest para conseguir el pasaporte directo a Eurovisión 2023. Entre ellas, Nochentera, el tema de una ‘desconocida’ cantante y compositora catalana llamada Vicco.

Victoria de la Riba —su nombre real— llevaba años intentando hacerse un hueco en la industria como cantante, donde llegó a ser telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirope, y como compositora, habiendo firmado canciones para Chenoa, Edurne o Natalia Lacunza, pero el camino se hacía difícil. "Me pilló sin mucha esperanza, así que me dije: 'Benidorm Fest vamos allá. Igual sale mal, pero peor no podemos estar, así que vamos a jugar", reconocía la artista sobre el momento que atravesaba.

Vicco no ganó el Benidorm Fest; su propuesta quedó en tercer lugar, por detrás de EAEA de Blanca Paloma —ganadora y candidata de Eurovisión 2023— y de Quiero arder de Agoney —segundo clasificado—. Pero ni falta que hizo porque en pocas semanas la canción se convirtió en uno de los fenómenos musicales de 2023 en nuestro país, compitiendo de tú a tú con el éxito mundial de Shakira y Bizarrap, con Playa del inglés de Quevedo y Myke Towers y con La Bachata de Manuel Turizo.

Ha pasado un año desde la final del certamen y la canción suma más de 111 millones de reproducciones en la plataforma Spotify y aún se mantiene en el puesto 20 en la lista de tendencias musicales de YouTube en España.

El gran éxito del Benidorm fest: ni SloMo ni Ay Mamá

Estas cifras actuales dan buena cuenta de la exitosa trayectoria de la canción pop, que se escribió como homenaje a las canciones de los 80 y a la movida madrileña, y que ha marcado cifras de récord a lo largo de estos doce meses.

El primer hito conseguido por Nochentera ocurrió dos semanas antes de la celebración del Benidorm Fest: el 18 de enero superó el millón de escuchas en Spotify y se situó como una de las favoritas de las quinielas para ganar el certamen. Esta conquista dejó atrás el tsunami que supuso el Ay Mamá de Rigoberta Bandini en 2022. Eso sí, el fenómeno se ha repetido este año con Zorra de Nebulossa, que a mediados de enero fue la primera canción de esta tercera edición del festival en conseguir el millón de streams.

El tema de Vicco cerró febrero colándose en el Top10 de Spotify; el 10 de marzo consiguió 10 millones de reproducciones en la misma plataforma y, semanas más tarde, adelantó al éxito con el que Chanel quedó tercera en Eurovisión 2022. En julio superaba a SloMo en casi medio millón de reproducciones y en enero de 2024 esa diferencia es de 40 millones.

Y una curiosidad: la propia Vicco desveló que fue precisamente en junio cuando Nochentera alcanzó la cima de su éxito. "El pico más alto de reproducciones en Spotify coincidió con San Juan, por la noche de San Juan, a finales de junio”.

Aunque el fenómeno continuó y el 13 de noviembre de nuevo alcanzó otra cifra récord: superó las 100 millones de escuchas y, días después, fue coronada como la décima canción más escuchada en España en Spotify en 2023. Además, según la lista de PROMUSICAE, la asociación que representa a la industria discográfica de España, es el tercer single más escuchado en nuestro país soo superado por Shakira: BZRP music sessions, vol. 53 y El Merengue de Marshmello y Manuel Turizo.

Como broche de oro, el 19 de diciembre obtuvo su séptimo disco de platino —280.000 copias—, tras 45 semanas en la lista de los temas más escuchados.

Los mejores momentos de 'Nochentera'

La canción buenrollera y bailable de Vicco se convirtió, sin duda, en una de las canciones de la banda sonora de 2023 y su “Sábado noche 19-80 / Tengo cerveza fría en la nevera / Luces neón por toda la escalera / Toque de glitter, chupito de absenta” ha hecho poner a mover los pies y las caderas de cientos de miles de personas en cualquier escenario.

Oficialmente, fue himno del Orgullo en Madrid, pero también del Pride de Barcelona, de A Coruña, de Maspalomas y de Segovia. Además, se convirtió en el himno extraoficial de laSelección Femenina de fútbol en el Mundial y sonaba cada vez que el equipo salía a calentar. Cuando conquistaron la Copa del Mundo, fue la primera canción que se escuchó al terminar la final y fue el tema con el que todo el mundo vibró durante la celebración de las chicas de La Roja en Madrid.

Del hit de 2023 existen ya cientos de versiones. En la voz de los cantantes Noan y Leva se hizo viral en redes sociales. La propia Vicco la ha cantado en catalán, al piano y en acústico y, además, la ha interpretado a dúo con Eva Soriano, en un peculiar versión titulada Noche casera, y (ya en serio) con la cantante argentina Lali Espósito en un remix más discotequero con el que Nochentera traspasó fronteras.

¡Sin duda, el gran éxito del Benidorm Fest 2023!