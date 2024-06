Cinco canciones para celebrar el 31 cumpleaños de Ariana Grande

Ariana Grande, icono pop por excelencia de este siglo, cumple hoy 31 años. A su edad, ha conseguido decenas de récords posicionándose como una de las artistas femeninas más exitosas y escuchadas. Por ejemplo, cuenta con nueve canciones que han llegado a la primera posición de la prestigiosa lista Billboard Hot 100.

La artista estadounidense debutó como actriz en 2010 con su papel en la serie Victorious, al que luego se sumaron otras actuaciones en películas como Don't Look Up (2001) o Wicked: Part One (2024), que se estrenará a finales de este año.

Como cantante, dio el pistoletazo de salida en 2013 con su disco debutYours Truly, al que le han seguido otros seis álbumes hasta eternal sunshine, estrenado este mismo 2024 como prueba de que Grande sigue activa y muy presente en la industria.

A modo de homenaje, en Europa FM destacamos cinco de todos los éxitos que ha cosechado la estadounidense para celebrar con ella sus 31 años y para repasar una de las carreras musicales más influyentes de este siglo.

'Break Free' (2014)

Tras iniciar su carrera con un primer álbum que la posicionó en el mercado como cantante y no solo como actriz, Grande volvió pisando fuerte con éxitos que catapultarían su alcance, tales como Problem, Bang Bang y Break Free, donde abrazaba sonidos electrónicos ambientados en una estética extraterrestre, en colaboración con Zedd. Este trío de hits se unirían poco después en su segundo disco: My Everything.

'Side to Side' (2016)

Tras una época de éxitos, Grande no bajaría el ritmo con su tercer disco Dangerous Woman, del que destaca su aclamada colaboración con Nicki Minaj Side to Side. Esta etapa supondría un antes y un después en la artista, sobre todo por el atentado que sufrió uno de sus conciertos del Dangerous Woman World Tour en Mánchester, lo cual impactó emocionalmente a Ariana y a sus seguidores, que bautizaron One Last Kiss como una canción-homenaje a los afectados.

'God is a woman' (2018)

Dos años después, la estadounidense volvía con energías renovadas con su cuarto álbum Sweetener, al que pertenece su éxito no tears left to cry y el fenómeno musical de God is a woman. Con esta canción, Ariana defendía que Dios es una mujer para hablar sobre el deseo sexual y la liberación femenina.

'thank u, next' (2018)

Un año después, demostrando que Ariana se encontraba en una de sus etapas creativas más prolíferas, sacó a la luz el tema thank u, next, con el que referenciaba a la cultura pop para despedirse públicamente de sus exnovios. A esta canción le seguiría el rap de 7 rings, incluido en el mismo disco que convertiría a Grande en la artista femenina con más reproducciones en Spotify en 2018.

'we can’t be friends (wait for your love)' (2024)

Tras un sexto álbum más discreto, Grande volvió el pasado mes de marzo con el séptimo y más reciente disco de su trayectoria: eternal sunshine. A él pertenece la canción we can’t be friends (wait for your love), un tema a medio camino entre el amor y el desamor que, desde su estreno, se sitúa como uno de los más escuchados en las plataformas digitales de todo el mundo. Es, por tanto, otra prueba del alcance y la influencia que sigue y seguirá teniendo la artista por muchos años más.