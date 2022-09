De Coldplay a Rosalía: los artistas se inspiran en obras de arte para las portadas de sus discos

El fotógrafo David Bokeh ha publicado un extenso hilo en Twitter en el que relaciona decenas de portadas de discos que se han creado inspiradas en obras de arte. La publicación, que incluye artistas como Coldplay, Rosalía, Madonna, Lady Gaga, David Bowie, The Rolling Stones o Florence + The Machine, acumula más de 12.000 'me gusta' por la minuciosa búsqueda del tuitero.

Algunas de estas portadas incluyen la obra original, como es el caso del álbum Viva la vida de Coldplay, que incluye la imagen de La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. En esta misma línea, The Strokes escogió Bird on Money de Basquiat para su disco The New Abnormal.

El nacimiento de Venus de Sandro Boticelli ha inspirado a numerosas artistas para sus trabajos, Un ejemplo es el Artpop de Lady Gaga, que incluye fragmentos del cuadro original mientras ella posa reinventando la figura original. Otro ejemplo es Motomami de Rosalía, en el que la artista adopta la misma pose pero prescindiendo del fondo y con otra estética.

Más similar a la obra original es el álbum Celebration de Madonna, en el que el retrato de la artista es muy similar al de Marilyn Monroe de Warhol.

Al igual que Madonna, Queen también se inspiró en la Marilyn de Warhol para su álbum Hot Space. Y volviendo a la artista representando la obra, Paloma Faith hizo lo propio con el Santo Entierro de Caravaggio en su álbum A perfect contradiction.

Franz Ferdinand, Fleetwood Mac, Muse, Deep Purple, Elton John o El último de la fila son algunos de los muchos artistas que también se han inspirado obras de arte para decorar las portadas de sus discos.