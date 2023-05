Cómo funcionan las votaciones en Eurovisión

"Spain, twelve points. España, doce puntos". Esa es la fórmula mágica que todos los seguidores de Blanca Paloma desean escuchar durante la final del Eurovisión del sábado 13 de mayo.

El reparto de los puntos es, sin duda, la parte más emocionante de las galas, con la que millones de espectadores vibran, se desesperan o se entusiasman. Pero ¿cómo es el proceso de votación? ¿Quién vota? ¿Cuántos puntos se pueden dar? ¿Quiénes pueden votar?

Voto de público y voto de jurado profesional

A lo largo de la historia del concurso han sido varias las fórmulas que se han empleado a la hora de juzgar las actuaciones y declarar triunfadora una canción. Pero desde 2009 se aplica un sistema mixto de votaciones, auditado por una acreditada empresa externa, que reparte la puntuación final: el 50% del jurado profesional y el 50% del público.

Desde 2016, además, las votaciones del jurado profesional y del público se hacen por separado. Esto se traduce en que aumentan los votos en la clasificación final. La puntuación máxima que un participante puede recibir de un país son 24 puntos, 12 del jurado profesional y 12 del público.

Esta nueva modalidad añade más emoción porque los criterios del público y del jurado pueden ser muy diferentes a la hora de elegir la canción ganadora. De hecho, en 2022, Ucrania salió ganadora por el televoto: el jurado le dio 192 puntos y el público, 439.

Sin voto del jurado en las semifinales

En noviembre de 2022, la organización de Eurovisión anunció una importante novedad en el sistema de votación de las semifinales de 2023: se elimina la valoración de los jurados profesionales en esta fase; el pase a la final dependerá solamente del voto de los espectadores.

Además, por primera vez en la historia del certamen, los seguidores de Eurovisión que residan en un país que no participa también podrán votar por su favorito.

El voto del jurado profesional

Según las normas del festival, el jurado profesional de cada país está formado por cinco profesionales ligados al mundo de la música, la escenografía, la coreografía y de la radio.

Los especialistas que forman el jurado pueden empezar su proceso de votación después de ver el segundo ensayo general que tiene lugar el día anterior, el viernes 12 de mayo.

El jurado de cada país —este año son 37 los que participan, aunque no hayan pasado a la final— otorgará 12 puntos a la actuación que más le haya gustado y después elegirán a quién conceder 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. En ningún caso pueden votar al representante de su país.

Así funciona el televoto en Eurovisión

El voto del público, al igual que el del jurado, no puede ir al propio país desde el que se vota.

Estas puntuaciones, en cada nación, se reparten entre los 10 países que más apoyo han recibido por parte del público, concediendo 12 puntos al más votado y 1 punto al que menos.

Se puede televotar a través de una llamada de teléfono, de un SMS o de la app oficial de Eurovisión. Las líneas se abren cuando finalizan las actuaciones y solo puede votarse 20 veces desde el mismo terminal.

La lectura de las votaciones

Tras las actuaciones, comienza el momento de las votaciones. Primero se conoce el dictamen del jurado. Es el el portavoz de cada país —en esta ocasión Ruth Lorenzo en el caso de España— el encargado de anunciar a quién otorga los 12 votos, mientras el marcador suma el resto.

A continuación se conocen las puntuaciones del televoto, según el orden de clasificación tras el voto del jurado, es decir, el último país clasificado es el primero en sumar los votos del público.

Con este sistema, las elecciones de los diferentes jurados no son concluyentes de nada pues los criterios del público y de los profesionales a la hora de elegir sus favoritas en la mayoría de los casos no coinciden, así que a los seguidores del festival no les queda más remedio que concentrarse ante el televisor hasta el último minuto.