¿Cómo se llama Maluma y cuál es el significado de su nombre artístico?

Maluma se llama en realidad Juan Luis. El cantante colombiano tuvo claro desde los inicios de su carrera que necesitaba un nombre artístico más llamativo y eligió el de Maluma generando gran debate entre sus seguidores.

¿Por qué este nombre? ¿Qué significa? ¿Es puro marketing?

El nombre de Maluma no es solo una cuestión de negocio. Va más allá. Es un homenaje a las personas más relevantes de su vida que estuvieron con él desde los inicios de su carrera, su familia. “Mi mamá se llama Marlli, mi papá se llama Luis y mi hermana se llama Manuela. Entonces, Maluma es la unión de las primeras letras de los nombres de ellos”, ha contado el colombiano, para el que la familia es un pilar fundamental.

“Tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no, tengo sueños, juventud y salud para hacerlos realidad. Tengo PAZ y todos los sentidos para apreciar cosas como esta”, escribió el colombiano en un post en Instagram en 2018.

¿Quién es Papi Juancho?

Maluma es también Papi Juancho. Se le conoce así desde que en agosto de 2020 lanzó el disco con este nombre.

La llegada de este trabajo fue un paso del artista hacia la madurez. Hasta ese momento se le conocía como Baby y por eso dio el salto a Papi. Lo de Juancho tiene que ver con su nombre real. Recordemos que su nombre es Juan Luis y la gente cercana le llama así.

Maluma, que empezó en la música en 2010 con 16 años, tiene ahora 28.