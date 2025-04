Antonio Orozco y Dani Martín cantarán 'Te juro que no hay un segundo que pienso en ti' en 'El Hormiguero'

La canción Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, que Antonio Orozco escribió a su hija Antonella, unió al cantante de Barcelona con Dani Martín. Todo empezó cuando el madrileño escuchó su tema y lo compartió con sus seguidores de Instagram a través de Stories. Su mensaje llegó a Orozco, que justo después encontró en el buzón de mensajes de esta red social uno del cantante de Carpe Diem para hablarle de la canción.

Lo siguiente fue una proposición de Antonio —"¡Ay, Dani! ¿Por qué no la cantas conmigo?"— ante la que Dani se mostró ilusionado —"Tío, te juro que te la iba a pedir, pero no puedo pedírtelo porque es una canción que habla de tu hija"—. "No, también de la tuya aunque no la tengas", le contestó el cantante, a lo que Dani respondió rotundo: "Pues entonces me encantaría [grabarla]".

Así fue cómo nació esta colaboración que podremos escuchar por primera vez en directo durante la visita de Antonio Orozco a El Hormiguero. El cantante presentará su disco El tiempo no es oro este jueves 24 de abril en el programa de Pablo Motos, un día después de pasarse por Cuerpos especiales, y lo hará con un compañero de lujo. Dani Martín le acompañará en el programa de Motos para cantar este tema en exclusiva.

Será la primera vez que Antonio Orozco protagonice un número musical en El Hormiguero, aunque no será así para Dani Martín. En abril de 2021 el cantante presentó la canciónCómo me gustaría contarte, dedicada a su hermana Miriam, fallecida en 2009 a los 35 años.

El cantante cantó el tema acompañado de una orquesta sinfónica. Fue un momento muy emotivo y recordado por la profundidad de la letra y el significado del tema para el cantante.