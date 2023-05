Los compositores de 'Flying Free', dispuestos a denunciar a Loreen y su canción 'Tattoo' por plagio

Un total de 583 puntos le dieron a Loreen la victoria en la final de Eurovisión 2023. La cantante sueca recibió el reconocimiento masivo del jurado profesional —340 puntos— y de los telespectadores a través del televoto —243—, lo que convirtió Tattoo en la mejor canción de esta edición.

La composición, sobre un amor imposible difícil de sacar de la cabeza y del corazón, es la mejor canción y también la más polémica. La artista de Estocolmo lleva días enfrentándose a acusaciones de plagio por parte de los eurofans, que denuncian el asombroso parecido con la canción Flying Free de Pont Aeri. Tanto es así que sus compositores, los catalanes DJ Ruboy (Rubén Moreno) y DJ Skudero (Xavi Escudero), no descartan emprender medidas legales.

El programa de radio La mañana de Catalunya Ràdio apuntó este lunes 15 de mayo que los compositores están estudiando con abogados la posibilidad de denunciar a Loreen. La llevarán a cabo si son capaces de demostrar que Tattoo es una copia de Flying Free. Por ahora, pueden asegurar que los primeros acordes de Tattoo recuerdan demasiado a este éxito que sonaba en las discotecas españolas a finales de los 90.

Flying Free no es la única canción con la que guarda un asombroso parecido la canción de Loreen. También se habla que la melodía recuerda a otros temas como The winner takes it all de ABBA o Easy on me de Adele.

La propia artista sueca se ha defendido de las acusaciones y, en una entrevista con el medio catalán RAC1, aseguró que no descarta haberse inspirado en estas melodías de forma "inconsciente".

“Todos nosotros nos inspiramos entre todos y es inconsciente, nada conscientemente. Por tanto, creo que es inevitable inspirarse en otros creadores porque así es como funciona, y eso es bonito y encantador, porque también pienso que mi arte inspirará a otras personas a crear algo propio que saldrá de su interior”, se defendió.