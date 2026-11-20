Concierto de Vetusta Morla en Madrid hoy viernes: horario, setlist, cómo llegar al Movistar Arena y puertas de acceso
Vetusta Morla celebra este viernes el segundo de sus tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Si tienes entrada para este 20 de noviembre, echa un vistazo a toda la información práctica sobre el horario, los accesos al recinto y el repertorio de canciones.
Vetusta Morla vuelve a Madrid dos años después para cantar sobre "lo importante"
Vetusta Morla por fin aterriza en el Movistar Arena de Madrid para poner fin a su gira de regreso, Gira de vuelta. Canciones de ida. Con este tour, el grupo de Tres Cantos vuelve tras dos años de silencio para recordar los éxitos de su carrera y presentar las canciones de su próximo disco, Lo importante, bajo un fuerte componente reivindicativo.
En total, la banda celebrará tres conciertos en la capital española. Tras el primero del jueves, el grupo vuelve al mismo escenario este viernes 20 de noviembre. Si tienes entrada para este show o para el tercero, echa un vistazo a toda la información práctica que recopilamos en este artículo sobre las fechas de los conciertos, los horarios, los accesos al Movistar Arena o el repertorio de canciones.
Los tres conciertos de Vetusta Morla en el Movistar Arena
- Jueves, 19 de noviembre
- Viernes, 20 de noviembre
- Sábado, 21 de noviembre
Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la página web de Vetusta Morla.
Horario de Vetusta Morla en Madrid
Según la información oficial del Movistar Arena, este es el horario del evento:
- Apertura de puertas - 19:00
- Inicio del concierto - 20:30
- Fin aproximado - 22:40
El espectáculo de Vetusta Morla dura dos horas y 10 minutos.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Vetusta Morla por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Pista General
- Puerta 70 - Pista General
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Setlist de Vetusta Morla en Madrid
En total, Vetusta Morla interpreta 26 canciones en Madrid, de las cuales ocho pertenecen a su próximo álbum, Lo importante, que verá la luz a principios de 2027. De momento, el grupo solo ha publicado tres temas de este trabajo: Si vuelves, Bailar en Beirut y Mi colección de duelos. Los otros cinco son inéditos y los tocan en directo en exclusiva.
A continuación, recopilamos el setlist completo de la gira de regreso de Vetusta Morla con todas las canciones ordenadas:
- Mi colección de duelos
- Bailar en Beirut
- De alguna forma (inédita)
- Si vuelves
- La deriva
- Golpe maestro
- El hombre del saco
- Todo lo que arde (inédita)
- Maldita dulzura
- Finisterre
- Mapas
- Lo importante (inédita)
- Puñalada trapera
- La Virgen de La Humanidad
- 23 de junio
- Catedrales
- Cuarteles de invierno
- La vieja escuela
- Te lo digo a ti
- La caja de los truenos (inédita)
- Valiente
- La cuadratura del círculo
- Si nos quedamos (inédita)
- Consejo de sabios
- Copenhague
- Los días raros
Además, la canción que suena de fondo al final es No hay tanto pan, un tema de Sílvia Pérez Cruz de 2016 con perspectiva de clase.