Cuál es la canción de España en Eurovisión Junior 2021 y en qué posición actúa Levi Díaz

Ya se conoce en qué puesto actuará Levi Díaz en la final de Eurovisión Junior 2021. El festival se celebrará en París el próximo domingo 19 de diciembre, y los espectadores podrán seguir en directo las puestas en escena a partir de las 16:00 horas a través de la 1 de Radiotelevisión Española (RTVE).

El cantante actuará en la décimo sexta posición de un total de 19 actuaciones. Este puesto resulta muy favorable para la candidatura española, ya que históricamente, los concursantes que han actuado en las últimas posiciones han obtenido buenos resultados a la hora de cosechar el televoto. Esto es así porque la audiencia recuerda con más claridad las últimas actuaciones que las primeras.

Levi, que tomará el vuelo a Francia este fin de semana, no ha ocultado su ilusión y entusiasmo a la hora de conocer el orden en que actuará España: “Estamos súper contentos, es lo que queríamos, salir de los últimos. Vamos a darlo todo”, ha afirmado acompañado de Violeta, Lucía, Juan Diego y Sergio, sus bailarines.

Alemania, representada por Pauline, será la encargada de inaugurar el festival de Eurovisión Junior 2021, mientras que Simäo Oliveira, representante de Portugal, actuará en la décimo novena posición protagonizando el cierre del evento. Por su parte, Francia, país anfitrión y último ganador en 2020, actuará en la posición número 13 de la mano de Enzo.

'Reír'. Un título que engloba la positividad

El representante de España en Eurovisión Junior 2021 y último ganador de La Voz Kids, desprenderá un clima de positividad sobre el escenario de La Seine Musicale de París.

El tema que defenderá se llama Reír, y es una canción alegre y con mucho ritmo. ¿El objetivo? enviar a todos los países de Europa un mensaje de positividad en una época marcada por la enfermedad, el dolor y la tristeza de la pandemia.

El joven artista ha confesado a Radiotelevisión Española las ganas que tiene de que llegue el gran día: “Me lo he imaginado muchas veces. Me he imaginado disfrutándolo, viviendo al máximo la experiencia, que solo te ocurre una vez en la vida”.

La canción Reír es un tema compuesto por David Roma y transmite un mensaje de esperanza. “Cualquiera que escuche la canción se queda con los conceptos de reír, bailar, esperanza… Queremos crear una revolución de sentimientos, porque hemos pasado un año muy malo. Es el mensaje que queremos transmitir a toda Europa y al mundo entero. La música y el arte pueden cambiar el mundo”, ha explicado Levi Díaz sobre su propuesta musical.

En cuanto a la puesta en escena, el cantante no ha desvelado nada. Sin embargo, ha detallado que contará con “un baile muy enérgico”.