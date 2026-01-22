¿Cuándo fue la última vez que BTS actuó en directo?

BTS vuelve a los escenarios.

La boyband de K-POP pisa fuerte este 2026 y Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook volverán a los escenarios más unidos y con nuevo disco, ARIRANG.

El grupo se recorrerá el mundo en concierto a lo largo de 2026, después de casi cuatro años con proyectos por separado y pocas apariciones públicas juntos.

Los días 26 y 27 de junio será el turno de Madrid, donde BTS actuará por primera vez. Y lo hará a lo grande, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital.

Su último concierto en 2022

La gira Permission to Dance On Stage fue la última de BTS hasta ahora. La banda se recorrió distintos países a lo largo de 2021 y 2022, tras el lanzamiento de su álbum Be en 2020.

Y su última parada con dicho tour fue en Busan, en Corea del Sur, el 15 de octubre de 2022. La boyband conquistó el Busan Asiad Main Stadium con temas como RUN, UGH!, Dope y Spring Day.

Ahora, su gira tras el estreno del álbum ARIRANGcomenzará el 9 de abril de este 2026, y lo harán desde Goyang, en Corea del Sur. Un reencuentro con su ARMY desde su país de origen, donde se dieron un descanso en 2022.