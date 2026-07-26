Katy Perry se enfrenta a la Casa Blanca: “No lo aprobé ni lo autorizo”

Katy Perry ha cargado duramente contra la Casa Blanca por el uso de una de sus canciones más conocidas, Firework, para ilustrar los ataques que la administración de Donald Trump está realizando durante su gobierno en una publicación de TikTok.

La cantante no ha dudado en salir al paso de la polémica, publicando un post en su perfil oficial de Twitter. "No fui consultada, no di mi aprobación y no respaldo este uso", ha indicado la artista, mostrando que se siente "profundamente indignada y enfadada".

Además, ha explicado que su composición responde a su voluntad de crear un "himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros". "Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción", reflexiona la artista.

A pesar de las críticas de la autora, la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok aún no ha retirado el audio de su vídeo.

No se trata de la primera polémica gnerada por el uso de canciones internacionalmente conocidas por parte de las autoridades estadounidenses sin el consentimiento de sus autores. Hace unos meses, Ariana Grande criticó a la Casa Blanca por el empleo de su canción Bye en un vídeo del ICE, la fuerza encargada de las batidas contra migrantes que se ha visto envuelta en varios casos de asesinato.