El curioso movimiento de Taylor Swift con el que confirmaría que su canción 'Elizabeth Taylor' tendrá videoclip
Los rumores continúan: Taylor Swift podría convertir en tercer single de The Life of a Showgirl la canción Elizabeth Taylor, que vendría acompañada de un nuevo videoclip. Y todo por un cambio en su cuenta de Instagram que no ha pasado desapercibido.
Nada de lo que hace Taylor Swift pasa desapercibido. La artista no da un paso sin querer trasmitirle algo a sus fans, y las swifties lo tienen tan claro que se adelantan a los movimientos de la superestrella.
Por eso, el último movimiento discreto de la intérprete de Lover ha potenciado unos rumores que llevaban meses circulando: la artista tendría previsto lanzar el videoclip de su canción Elizabeth Taylor muy pronto.
Se trata de un tema de su último disco, The Life of a Showgirl. Ya la pillaron en Londres grabando un videoclip de lo más confidencial, que todos apuntaron a que sería el de esta canción, pero al tiempo Taylor Swift sorprendió con el estreno del vídeo musical de Opalite.
Primero The Fate of Ophelia, después Opalite… Y ahora la cantante pone la vista en Elizabeth Taylor, tema que ha anclado en el muro de su cuenta de Instagram. Pronto los fans y las cuentas de cultura pop se han hecho eco de este cambio, y apuntan a que se trataría del tercer single escogido para su duodécimo disco.
De momento no hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero los fans de Taylor Swift esperan la llegada de este videoclip.
Letra de Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
Esa vista de Portofino estaba en mi mente
That view of Portofino was on my mind
Cuando me llamaste al Plaza Athénée
When you called me at the Plaza Athénée
Uh-uh, muchas veces no se siente tan glamoroso ser yo
Ooh-ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me
Todos los tipos indicados prometieron quedarse
All the right guys promised they'd stay
Bajo las luces brillantes, ellos se marchitaron, pero tú floreces
Under bright lights, they withered away, but you bloom
Portofino estaba en mi mente
Portofino was on my mind
(Y creo que sabes por qué)
(And I think you know why)
Y si alguna vez tus cartas dijeran: Adiós
And if your letters ever said: Goodbye
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte
And I can't have fun if I can't have you
Oye, ¿qué podrías darle a la chica
Hey, what could you possibly get for the girl
Que lo tiene todo y nada al mismo tiempo?
Who has everything and nothing all at once?
Cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar (es broma)
Babe, I would trade the Cartier for someone to trust (just kidding)
Nos tocó la mejor mesa en el Musso & Frank's
We hit the best booth at Musso & Frank's
Dicen que soy malas noticias, yo solo digo: Gracias
They say I'm bad news, I just say: Thanks
Y tú me miras como hipnotizado
And you look at me like you're hypnotized
Y creo que sabes por qué
And I think you know why
Y si alguna vez me dejaras abandonada
And if you ever leave me high and dry
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte (uh) a ti
And I can't have fun if I can't have (uh) you
Elizabeth Taylor (ah-ah)
Elizabeth Taylor (oh-oh)
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
Si no puedo tenerte
If I can't have you
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes
In the papers, on the screen and in their minds
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
No vayas a terminar siendo nada más que mío
Don't you ever end up anything but mine
Lloraría lágrimas violetas
I'd cry my eyes violet
Elizabeth Taylor, dime de verdad
Elizabeth Taylor, tell me for real
¿Crees que esto es para siempre?
Do you think it's forever?
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)
And I can't have fun If I can't have (uh)
Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie
Be my NY when Hollywood hates me
Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño
You're only as hot as your last hit, baby
He sido la número uno, pero nunca tuve un dos
Been number one but I never had two
Y no puedo divertirme si no puedo tenerte
And I can't have fun if I can't have you
(Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre) Elizabeth Taylor
(All my white diamonds and lovers are forever) Elizabeth Taylor
(En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes) ¿crees que esto es para siempre?
(In the papers, on the screen and in their minds) do you think it's forever?
Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre
All my white diamonds and lovers are forever
No vayas a terminar siendo nada más que mío, ah-ah-ah
Don't you ever end up anything but mine, oh-oh-oh