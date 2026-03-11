POSIBLE TERCER SINGLE

El curioso movimiento de Taylor Swift con el que confirmaría que su canción 'Elizabeth Taylor' tendrá videoclip

Los rumores continúan: Taylor Swift podría convertir en tercer single de The Life of a Showgirl la canción Elizabeth Taylor, que vendría acompañada de un nuevo videoclip. Y todo por un cambio en su cuenta de Instagram que no ha pasado desapercibido.

Quiénes son los famosos del videoclip de 'Opalite', de Taylor Swift

Taylor Swift, para el videoclip de 'The Fate of Ophelia'
Taylor Swift, para el videoclip de 'The Fate of Ophelia' | TAS Rights Management

Madrid11/03/2026 14:19

Nada de lo que hace Taylor Swift pasa desapercibido. La artista no da un paso sin querer trasmitirle algo a sus fans, y las swifties lo tienen tan claro que se adelantan a los movimientos de la superestrella.

Por eso, el último movimiento discreto de la intérprete de Lover ha potenciado unos rumores que llevaban meses circulando: la artista tendría previsto lanzar el videoclip de su canción Elizabeth Taylor muy pronto.

Se trata de un tema de su último disco, The Life of a Showgirl. Ya la pillaron en Londres grabando un videoclip de lo más confidencial, que todos apuntaron a que sería el de esta canción, pero al tiempo Taylor Swift sorprendió con el estreno del vídeo musical de Opalite.

Primero The Fate of Ophelia, después Opalite… Y ahora la cantante pone la vista en Elizabeth Taylor, tema que ha anclado en el muro de su cuenta de Instagram. Pronto los fans y las cuentas de cultura pop se han hecho eco de este cambio, y apuntan a que se trataría del tercer single escogido para su duodécimo disco.

De momento no hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero los fans de Taylor Swift esperan la llegada de este videoclip.

Letra de Elizabeth Taylor

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

Esa vista de Portofino estaba en mi mente

That view of Portofino was on my mind

Cuando me llamaste al Plaza Athénée

When you called me at the Plaza Athénée

Uh-uh, muchas veces no se siente tan glamoroso ser yo

Ooh-ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me

Todos los tipos indicados prometieron quedarse

All the right guys promised they'd stay

Bajo las luces brillantes, ellos se marchitaron, pero tú floreces

Under bright lights, they withered away, but you bloom

Portofino estaba en mi mente

Portofino was on my mind

(Y creo que sabes por qué)

(And I think you know why)

Y si alguna vez tus cartas dijeran: Adiós

And if your letters ever said: Goodbye

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte

And I can't have fun if I can't have you

Oye, ¿qué podrías darle a la chica

Hey, what could you possibly get for the girl

Que lo tiene todo y nada al mismo tiempo?

Who has everything and nothing all at once?

Cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar (es broma)

Babe, I would trade the Cartier for someone to trust (just kidding)

Nos tocó la mejor mesa en el Musso & Frank's

We hit the best booth at Musso & Frank's

Dicen que soy malas noticias, yo solo digo: Gracias

They say I'm bad news, I just say: Thanks

Y tú me miras como hipnotizado

And you look at me like you're hypnotized

Y creo que sabes por qué

And I think you know why

Y si alguna vez me dejaras abandonada

And if you ever leave me high and dry

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte (uh) a ti

And I can't have fun if I can't have (uh) you

Elizabeth Taylor (ah-ah)

Elizabeth Taylor (oh-oh)

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

Si no puedo tenerte

If I can't have you

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes

In the papers, on the screen and in their minds

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

No vayas a terminar siendo nada más que mío

Don't you ever end up anything but mine

Lloraría lágrimas violetas

I'd cry my eyes violet

Elizabeth Taylor, dime de verdad

Elizabeth Taylor, tell me for real

¿Crees que esto es para siempre?

Do you think it's forever?

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tener (uh)

And I can't have fun If I can't have (uh)

Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie

Be my NY when Hollywood hates me

Solo eres tan deseado como tu último éxito, cariño

You're only as hot as your last hit, baby

He sido la número uno, pero nunca tuve un dos

Been number one but I never had two

Y no puedo divertirme si no puedo tenerte

And I can't have fun if I can't have you

(Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre) Elizabeth Taylor

(All my white diamonds and lovers are forever) Elizabeth Taylor

(En los periódicos, en la pantalla y en sus mentes) ¿crees que esto es para siempre?

(In the papers, on the screen and in their minds) do you think it's forever?

Todos mis diamantes blancos y novios son para siempre

All my white diamonds and lovers are forever

No vayas a terminar siendo nada más que mío, ah-ah-ah

Don't you ever end up anything but mine, oh-oh-oh