Quiénes son los famosos del videoclip de 'Opalite', de Taylor Swift

Taylor Swift ha estrenado este viernes 6 de febrero el videoclip de Opalite, el segundo sencillo de su álbum The Life of a Showgirl (2025). El vídeo solo está disponible para los usuarios premium de Spotify y Apple Music; no llegará a YouTube hasta el domingo 8 a las 14:00.

Una de las claves de este trabajo son sus numerosos cameos. Swift, que escribe y dirige el videoclip, tuvo la idea durante su presencia en el programa británico The Graham Norton Show. "Para quienes no lo conozcan, es un late night británico donde Graham Norton (el presentador carismático y adorable) invita a un grupo aleatorio de actores, artistas, músicos, etc", explica la artista. Ese grupo estaba formado por Taylor Swift, Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi. "Personas cuyo trabajo he admirado desde lejos".

"Domhnall hizo una broma sobre querer aparecer en uno de mis videoclips. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese mismo momento, durante la entrevista, me golpeó de inmediato una idea", añade. "Y así, una semana después, recibió por correo un guion que escribí para el vídeo de Opalite, donde él interpretaba el papel protagónico. Pensé que sería una locura si todos nuestros compañeros invitados también pudieran formar parte. Como un proyecto grupal escolar, pero para adultos y sin que sea obligatorio. Para mi deleite, todos hicieron el esfuerzo de ayudar".

A continuación, desglosamos quiénes son todos los famosos que aparecen en el videoclip de Opalite.

Domhnall Gleeson

Domhnall Gleeson es un actor y guionista irlandés, reconocido por su versatilidad y carisma en el cine independiente y en grandes producciones. Hijo del también actor Brendan Gleeson, ha construido una carrera sólida con papeles en películas como Ex Machina, Una cuestión de tiempo, Brooklyn y la saga de Star Wars, así como en series como Black Mirror.

Domhnall Gleeson | Erica Rascon / The Hollywood Reporter vía Getty Images

Lewis Capaldi

Lewis Capaldi es un cantante y compositor escocés con una larga lista de éxitos musicales. Entre ellos, destacan canciones tan sensibles como Someone You Loved, Before You Go o Bruises, todas ellas pertenecientes a su álbum Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019).

Lewis Capaldi en Glastonbury 2025 | Shane Anthony Sinclair / Getty Images

Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith es una actriz, modelo y productora británica, conocida por su presencia y por elegir personajes complejos. Saltó a la fama con su papel revelación en Queen & Slim, y desde entonces ha destacado en cine y televisión con proyectos como Sin remordimientos, Despidiendo a Yang y la serie Anne Boleyn, donde interpretó a la reina. Además de su carrera actoral, es una figura influyente en la moda y la cultura contemporánea, reconocida por su compromiso con la diversidad.

Jodie Turner-Smith | Jacopo Raule / Getty Images

Greta Lee

Greta Lee es una actriz estadounidense que se hizo conocida por sus papeles en series como Russian Doll y The Morning Show, y alcanzó reconocimiento internacional con su interpretación protagónica en la aclamada película Vidas pasadas.

Greta Lee | Gilbert Flores / Variety vía Getty Images

Cillian Murphy

Cillian Murphy es un actor irlandés ampliamente reconocido. Alcanzó fama como protagonista de la serie Peaky Blinders, donde interpretó a Tommy Shelby, y ha trabajado en numerosas películas aclamadas como 28 Days Later, Origen y Oppenheimer, por la que recibió elogios unánimes de la crítica.

Cillian Murphy | Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Graham Norton

Graham Norton es un presentador, comediante y escritor irlandés. Es el anfitrión de The Graham Norton Show, el programa nocturno británico donde Taylor Swift encontró la inspiración para el videoclip de Opalite.