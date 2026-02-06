La respuesta de Taylor Swift a las críticas sobre sus bailes en el videoclip de 'Opalite'

Opalite fue publicada en plataformas a la vez que el resto de canciones de su último disco, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre, pero Taylor Swift ha decidido esperar hasta hoy para lanzar el videoclip en Spotify Premium y Apple Music.

En el vídeo, el cual se publicará de forma gratuita en YouTube el 8 de febrero, podemos ver cómo la cantante hace una reflexión sobre la soledad, las relaciones, la amistad y el amor.

Pero no solo eso, sino que también nos encontramos con varios cameos de artistas y alguna referencia bastante curiosa. Entre ellas, parece que Taylor quiso hacer un guiño a las críticas que recibió sobre su forma de bailar en sus conciertos y videoclips, para muchos, deficiente para una reina del pop.

Ironizando con las críticas

Hacia el final del videoclip, podemos ver una escena en la que Taylor Swift y su pareja (ficticia) realizan una actuación en un concurso de baile, vestidos con unos chándales de lentejuelas azules.

La coreografía en sí podría decirse que no es muy elaborada, incluso se parece a la coreografía típica que te obligan a preparar para Educación Física, siendo bastante poco épica, sobre todo comparada con el derroche de espectacularidad del videoclip de The Fate of Ophelia.

Por si fuera poco, una vez que terminan su show, los jueces los valoran con una puntación de 0, una puntuación evidentemente exagerada.

Con esta escena, Taylor podría estar ironizando con todas esas personas que la han criticado por no tener demasiada habilidad bailando, por más que siempre se esfuerce en dar un gran show en sus conciertos.