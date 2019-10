Daddy Yankee nos adentra en un concurso de baile posapocalíptico en 'Que Tire Pa' 'Lante'

A través de Instagram, Daddy Yankee anunciaba el lanzamiento de su un nuevo sencillo, asegurando que se trataba de "REGGAETON de los 70’s en combinación con el año 5,000."

El tema, según adelantó el mánager del artista, se estrenará en directo durante la presentación de Daddy Yankee en los Latin American Music Awards.

En el vídeo, se nos presenta un escenario posapocalíptico, donde se celebra un concurso de baile:

A continuación, te dejamos también la letra de la canción, por si te atreves a cantarla. Un consejo: ¡coge mucho aire primero!

LETRA DE 'QUE TIRE PA' LANTE'

Trr!

Trr Trr!

Trr!

Trr Trr Trueno!

___________________

Tú eres atrevida

Hablaste mucho pero no tienes salida

Ahora demuéstrame

___________________

Que tire! que tire!....

Que tire pa’lante, que tire pa’ lante con su movimiento.

Si la ves

bailando es la favorita

Si la ves

como suelta la cinturita

Si la ves

Aquí no andamo’ en sentimiento

Mami lo que quieres es fuego

Modélame ese pantalón caliente - baby!

Tú quiere de esto no te haga la loca - toma!

Aviso de tsunami esté pendiente - ua!

Te duermes conmigo te lleva la ola - zumba!

___________________

Peine lleno cuando lo sueno

Soy de los malos también de los buenos

Flow Ferrari que rompe la calle un caballo que no tiene freno

Le llego marcando terreno

Mi combo con to’ los barrenos

Nunca le bajamos a la movie la tenemos siempre en estreno

Zumba!

Mami tienes es el power

Bailando tu flow navega más que un browser

Sigue!

Con ese paso, te gano el caso, muévelo castígala!

Dale un latigazo

Suave! así es como me gusta

Suave! dime cómo lo quieres?

Suave! Ajá tú pediste más, no hables más, dímelo ajá

Que tire! que tire! que tire! que tire! que tire! que tire pa’ lante! ,

que tire pa’ lante! con su movimiento e’ campeona

Que tire! que tire! que tire! que tire! que tire! Que tire pa’ lante!

Que tire pa’ lante con su movimiento.

Si la ves

bailando es la favorita

Si la ves

como suelta la cinturita

Si la ves

Aquí no andamo’ en sentimiento

Mami lo que quieres es fuego

Modélame ese pantalon caliente - baby!

Tú quiere de esto no te haga la loca - toma!

Aviso de tsunami esté pendiente - ua!

Te duermes conmigo te lleva la ola - zumba!

___________________

Tienes cara de baby pero tú eres un killa

Me gusta como te mueves mai’ me gusta como vacilas

Pal’ de lobos te vigilan

pero tú andas con Godzilla

Esta gente parecían tennis los tenías haciendo FILA.

So’ dímelo ma dímelo ma dímelo ma qué fue?

Tamos’ en vivo todo el mundo está grabándote

Marca tendencia tienes que brillar hoy

porque me robo el show cuando te lo doy

Suave! así es como me gusta

Suave! díme cómo lo quieres?

Suave! Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo ajá

Tú eres atrevida

hablaste mucho pero no tienes salida

Ahora demuéstrame

Que tire! que tire!

Que tire pa’ lante! Que tire pa’ lante con su movimiento

Si la ves

bailando es la favorita

Si la ves

como suelta la cinturita

Si la ves

Aquí no andamo’ en sentimiento

Mami lo que quieres es fuego

Challenge!

Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta mai’ ay! ay!

Si ganas yo me voy contigo

Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta mai’ ay! ay!

Si pierdes tú te vas conmigo

Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta mai’ ay! ay!

Si ganas yo me voy contigo

Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta mai’ ay! ay!

Si pierdes tú te vas conmigo

Urba y Rome

Who’s this?

DA- DDY-YAN-KEE

Tiren! Que tiren! Que tiren! Que tiren pa’lante

___________________

¡TRUENO!

#DaddyYankee #QueTirePaLante #QTP