Daddy Yankee y Nicky Jam samplean a Ini Kamoze en 'Muévelo'

Daddy Yankee y Nicky Jam han empezado el año con una nueva colaboración, 'Muévelo', que promete convertirse en un éxito. Y no solo por ser obra de los reyes del reggaeton, sino porque utiliza el sample de otro hit que ya lo petó en los 90, 'Here Comes the Hotstepper' de Ini Kamoze.

Marlon P ha dirigido el videoclip de la canción donde intentan silenciar la música en una especie de "dictadura del silencio", con persecuciones y fiestas clandestinas. "La música es un medio para expresar lo que en nombre propio no podemos decir", esta frase es la que puede leerse en el último plano del vídeo en el que han derrotado a la censura.

El tema formará parte de la banda sonora de la película 'Bad Boys For Life', en la que el propio Nicky Jam da vida a uno de los villanos. Precisamente para esta misma película se hizo 'Ritmo', la colaboración de Black Eyed Peas y J Balvin en la que también samplean otro éxito de los 90, 'Rhythm of the Night' de Corona.

LETRA DE 'MUÉVELO', DE DADDY YANKEE Y NICKY JAM

D D Y

Nicky Nicky Nicky Jam

Play n Skillz

Na na na na na na na

Na na na na na na na na

Na na na na na na na

Todas las manos pa arriba

Muévelo

Con todo el flow en el aire

Muévelo

Aquí todo el mundo vacila

Muévelo

No vamo a parar

Rompemos la fiesta

Muévelo

Sonó la candela

Muévelo

Disculpe señor oficial

Muévelo

Hoy vamo a rumbear

Esto está duro esto no está easy

En la discoteca hay un Apocalipsis

Ese butty que tú tienes baby eso es un arma

Pa todas las nenas ready nicky yo prendo la alarma

Pa que baje Prueba este veneno que te traje

Tengo pa llenarte ese garaje

A tu cuerpo le hago un homenaje

Dj suénalo. Pégalo. Y Hasta abajo vámonos

El flow no le baje que este ritmo suena cómodo

Suénalo pégalo y hasta abajo vámonos

No le va

Todas las manos pa arriba

Muévelo

Con todo el flow en el aire

Muévelo

Aquí todo el mundo vacila

Muévelo

No vamos a parar

Rompemos la fiesta

Muévelo

Sonó la candela

Muévelo

Disculpe señor oficial

Muévelo

Hoy vamo a rumbear

Mami síguelo

No me tranco rebota toda esas nalgas

Como si fuera un cheque en blanco

Quédate con el flow meneando todo ese plástico

Tirao pa atrás

Yo ando en Piloto automatico

Inquieta. Tú no eres un mueble pa ni tú eres coqueta

Más eléctrica que una pista de David Getta

Hoy tu la perra la sacaste de la gaveta veta veta

Brilla y suénalo, pégalo

Hasta abajo vámonos

El flow no le va que esto es pa bailarlo cómodo

Suénalo, pégalo hasta abajo vámonos

tumba la casa

Todas las manos arriba

Muévelo

Con todo el flow en el aire

Muévelo

Aquí todo el mundo vacila

Muévelo

No vamos a parar

Rompemos la fiesta

Muévelo

Sonó la candela

Muévelo

Disculpe señor oficial

Muévelo

Hoy vamos a rumbear

Na na na na

Na na na na

No vamos a parar

Na na na na

Na na na na na

Todas las manos arriba

Muévelo

Con todo el flow en el aire

Muévelo

Aquí todo el mundo vacila

Muévelo

No vamos a parar

Rompemos la fiesta

Muévelo

Sonó la candela

Muévelo

Disculpe señor oficial

Muévelo

Hoy vamo a rumbear