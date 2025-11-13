Raphael recibe un gran homenaje como Persona del Año en los Latin Grammy con actuaciones de Aitana o David Bisbal

La música latina se ha rendido ante Raphael con un recital organizado en su honor, con motivo de su conmemoración como Persona del Año en los Latin Grammy. Para rendir homenaje a su legado de más de 60 años en la música, personalidades de la industria como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López han actuado en directo.

El evento, celebrado en el Centro de convenciones del Mandalay Bay de Las Vegas, ha supuesto la "gran noche" de Raphael como uno de los artistas más importantes de la música latina. "Lo he esperado durante mucho tiempo. Estoy feliz de haberlo conseguido", ha comentado Raphael sobre su galardón en HOLA. "Siempre parece que los acontecimientos bailan alrededor de uno, ¿no? Y este año ha sido un año… especial", ha añadido sobre su linfoma cerebral.

Durante el recital, Raphael se ha subido al escenario para cantar dos de sus himnos incontestables: Qué sabe nadie y Mi gran noche. El galardón a Persona del Año en los Latin Grammy se lo han entregado Enrique Bunbury y Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación que ha definido al artista como "único, polifacético y con una resilencia increíble" y con un talento que "trasciende generaciones y fronteras", según ha contado a EFE.

Aitana y Pablo López interpretan 'Si no estuvieras tú'

Raphael "significa el milagro de que el escenario cobre vida [...], perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaró a EFE el cantante Pablo López antes de interpretar Lo saben mis zapatos, De tanta gente y Si no estuvieras tú, esta última con Aitana como vocalista.

Para la artista catalana, "Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es superúnica, suya e increíble, sino con sus gestos", admitió a EFE.

David Bisbal canta 'Como yo te amo'

Por su parte, David Bisbal ha querido rendir honor a Raphael interpretando uno de sus mayores éxitos: Como yo te amo. Además, ha cantado a dúo En carne viva junto a la cantante venezolana-estadounidense Elena Rose.

Carlos Rivera y Vanesa Martín tocan 'A que no te vas'

Los cantantes Carlos Rivera y Vanesa Martín también han querido participar en el recintal interpretando a guitarra A que no te vas.

Palabras de la industria a Raphael

La cantautora Rozalén, muy cercana al cantante, ha destacado su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó La canción del tamborilero porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Rafael", ha contado a EFE antes de interpretar Chabuca Limeña con Susana Baca.

Por su parte, la cantante y compositora española Sílvia Pérez Cruz y el músico brasileño Mestrinho han tocado Somos. "Un gran intérprete que se entrega, sin duda, con el cuerpo entero", ha comentado Cruz a EFE. Una opinión que comparte el cantautor americano de raíces mexicanas Iván Cornejo, quien además se ha sentido "superemocionado, agradecido y honrado" de poder cantar Cierro mis ojos con Jesse & Joy.

Además, Ángeles Toledano, Kiki Morente y Víctor Martínez han tocado Digan lo que digan, otro de los éxitos de Raphael.