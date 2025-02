Damiano David reflexiona sobre nuestros miedos e inseguridades en 'Next Summer'

Damiano David se prepara para el lanzamiento de su primer disco en solitario y, de alguna manera, también para la llegada del próximo verano.

Next Summer es la nueva canción del artista italiano, tercer adelanto del álbum, en la que transmite una emoción cruda que transita entre la alegría y el dolor.

"A primera vista, la canción habla del amor juvenil, un romance de verano no correspondido. Pero, a un nivel más profundo, revela una reflexión mucho más amplia. Es una alegoría de la vida: cómo a veces podemos ser prisioneros de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestra incapacidad para cambiar. Nuestra incapacidad para ver el mundo y la vida desde otra perspectiva en los momentos cruciales y definitorios de la existencia", apunta el cantante sobre este tema que llega acompañado de un impactante videoclip.

El vídeo muestra la prisión mental a la que nos enfrentamos como seres humanos, una encarnación de la idea de que no es el mundo exterior el que nos encarcela, sino la mente y nuestros propios miedos.

Next Summer es el tercer single del disco en solitario de Damiano David y viene precedido por su vibrante primer single Born With A Broken Heart y el teatral Silverlines, así como su versión del éxito internacional de Mark Ronson y Miley Cyrus, Nothing Breaks Like A Heart.