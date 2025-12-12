Dani Fernández añade un concierto en Madrid y otro en Valencia en 2026: fechas y venta de entradas

Dani Fernández quiere darle una vuelta a la música en directo con La Insurrección tour, una gira en 2026 tras la que se tomará un merecido descanso. Y aunque el artista nos contó a Europa FM que su propósito no era conseguir sold outs, el artista ya suma cuatro conciertos agotados, lo que le hizo sacar nuevas fechas.

Por si fuera poco, el intérprete de Bailemos ha querido añadir aún más shows, y lo hace en Madrid y Valencia: el artista anuncia un cuarto concierto en el Movistar Arena de Madrid después de agotar dos de los tres espectáculos programados en la capital, mientras que añade un segundo espectáculo en el Roig Arena.

El nuevo concierto de Valencia está programado para el 20 de marzo, mientras que el de Madrid será el 23 de octubre.

Eso sí, con estos dos nuevos conciertos para la gira el artista se planta, y así lo ha compartido en redes sociales: No va a haber más fechas de esta gira. Hemos conseguido estas dos y después de que mi equipo lo haya peleado a tope".

No obstante, los fans podrán verle en directo también en en algunas citas más fuera de su tour: "Estaré en algunos ciclos y festivales que tenía muchas ganas de conocer, (como el Low Festival y el Bilbao BBK) pero este verano no vais a poder verme mucho, creo que necesitáis descansar un poco de mí".

Cómo y cuándo comprar las entradas de los nuevos conciertos de Dani Fernández

Las entradas para estas dos nuevas fechas de La Insurrección tour en Valencia y en Madrid salen a la venta este viernes 12 de diciembre, concretamente a las 17:00 horas.

Se pueden adquirir a través de las páginas oficiales del Roig Arena y del Movistar Arena, pero también desde la web del artista.