Dani Fernández, Viva Suecia, Yoly Saa... Todos los artistas que defienden a Valeria Castro tras su última actuación

Valeria Castro ha sido objeto de críticas y memes por su actuación como artista invitada en Operación Triunfo 2025 junto a Dani Fernández. Juntos interpretaron su colaboración ¿Y si lo hacemos? , pero la voz de la cantante fue muy comentada en redes sociales, tanto que compañeros de profesión de la artista han salido en su defensa públicamente.

La intérprete de Un recuerdo fue la artista invitada junto a Dani Fernández en la gala 4 del talent Operación Triunfo 2025. Los artistas se subieron al escenario para cantar e interpretar su colaboración, ¿Y si lo hacemos?, y Castro fue objeto de miradas.

La voz de la artista no sonó como habitualmente suena en directo, pues Castro es una de las artistas más talentosas de nuestro país y así lo demuestra actuación tras actuación. Pero esta vez su interpretación fue objeto de críticas, y las redes sociales se inundaron de bromas y memes sobre la cantante.

Ante la oleada de malos comentarios muchos fans han defendido que esa actuación no representa la realidad del talento de Valeria Castro, y se han hecho eco de actuaciones de infarto en otros momentos de la joven artista.

Los halagos de sus compañeros

Asimismo, compañeros de profesión no han perdido la oportunidad de salir en defensa de la autora de Guerrera, dejando claro que una mala actuación no representa a la de La Palma.

Uno de ellos ha sido Dani Fernández, su gran amigo y compañero de actuación, quien ha querido frenar los comentarios a través de X: "Valeria, tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce, sabe la persona tan maravillosa que eres. Te admiro y te quiero, amiga".

"Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa", ha defendido el de Alcázar de San Juan.

Desde esta red social también se ha pronunciado el grupo Viva Suecia, que ha ensalzado el talento de la cantautora: "Conocemos bien a Valeria Castro, compartimos estudio y escenario, y no solo te aplaca con su voz, sino que lo hace tan solo con su presencia… No sabemos qué ha pasado, pero os deberíais lavar la boca con lejía antes de perder el respeto y la empatía ante persona tan maravillosa".

Yoly Saa, que además es la pareja de una de las concursantes de OT 2025, no ha dudado tampoco en defender las críticas a la artista invitada: "Que se obvie sistemáticamente la cantidad de factores que pueden afectar en una actuación…desde anímicos y físicos hasta técnicos. Habría que veros a algunas hacer simplemente una exposición de power point, a ver si pasabais de la primera frase".

"Valeria Castro es de las mejores voces y autoras que me he encontrado. Veremos dónde está en 20 años y dónde la critica de hoy. Qué asco de redes sociales nos están quedando, de maldad cobarde gratuita", ha expuesto el cantautor Andrés Suárez, mostrando su pesar por la oleada de comentarios negativos hacia su compañera.

Haya sido como haya sido la actuación televisiva, Valeria Castro es una de las mejores artistas de nuestro país y tanto su público como sus compañeros la respaldan.