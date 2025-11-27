Dani Fernández y Walls celebran a la persona que está siempre ahí en 'Vulnerable'

Walls ha compartido el nuevo adelanto de su próximo trabajo, Vulnerable , una canción en la que se ha unido por primera vez a Dani Fernández y que empezó a gestarse en una noche de copas y se cerró en un viaje en tren a Murcia.

Qué importante es tener a alguien a tu lado cuando las cosas te van mal. Qué importante es tener a esa persona cerca cuando solo sabes caer y caer. Y qué necesario es estar junto a esa persona cuando te sientes tan Vulnerable.

Así lo cantan Walls y Dani Fernández en Vulnerable, su recién lanzada primera colaboración que sirve como adelanto del próximo trabajo del murciano.

"Y lo siguiente es el álbum", dice el mensaje publicado por Walls en redes solo un poco después de que saliera la canción que ambos interpretaron por primera vez en directo en el evento exclusivo celebrado el martes 25 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid al que asistió Europa FM.

La canción empezó a gestarse una noche de fiesta en la que ambos se repitieron eso de A ver si un día sacamos algo y terminó de coger forma en un viaje a Murcia en tren. Walls donde conoció a un hombre que había tenido un grupo de éxito en su juventud y que de un día a otro desapareció del mapa. Su historia le llamó la atención pero lo que realmente le llamó la atención, y de lo que nació esta canción, fue lo que ocurrió al llegar a la estación. Una mujer le esperaba para ayudarle con las maletas porque él ya no podía.

De eso va la canción, hoy estás en lo más alto y al día siguiente has desaparecido del mapa. Ahí, cuando te sientes especialmente Vulnerable, es cuando necesitas de esa persona que se convierte en un apoyo incondicional.

La canción sirve como adelanto del nuevo trabajo de Walls, que llevará este tema como hilo conductor, y llega en un momento especial para Dani Fernández, quien no está precisamente trabajando en nueva música. El cantante de Todo cambia acaba de anunciar la gira La Insurrección Tour, con más de 20 conciertos en 2026 y tras la que se tomará un descanso en 2027.

La letra de 'Vulnerable' de Walls y Dani Fernández

Todavía no sé,

por qué me has elegido.

Si solo se caer y caer

y arrastrarte conmigo.

Como un ángel al infierno. en el que vivo.

Desde que te vi, había algo en tu mirada.

Tan profunda y real como mis antiguas puñaladas .

Y yo con la inseguridad

de aquel que no merece nada.

Prométeme que tú vas a seguir aquí

cuando mi mentira ya no se la crea nadie,

y sea tan vulnerable.

Cuando viva del pasado como un infeliz, buscando en la basura

algún poema que cantarte,

prométeme quedarte.

Nena, déjame,

no quiero marearte.

Si amenazo con volver,

maldito miserable.

Me he tatuado tres espinas pa’ olvidarte.

Arrancame la piel,

si así vas a sanarte. (Uh-uh).

Si me tengo que marchar será

lanzando un beso al aire.

Lo que tenga que pasar pasó,

y no borra lo anterior.

Prométeme que tú vas a seguir aquí

cuando mi mentira ya no se la crea nadie,

y sea tan vulnerable.

Cuando viva del pasado como un infeliz, buscando en la basura

algún poema que cantarte,

prométeme quedarte.

Prométeme que tú vas a seguir aquí

cuando mi mentira ya no se la crea nadie,

y sea tan vulnerable.

Cuando viva del pasado como un infeliz, buscando en la basura

algún poema que cantarte,

prométeme quedarte.