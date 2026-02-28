¿'Los Domingos' es una película religiosa o no? Esto es lo que ha dicho Alauda Ruiz de Azúa

Los Domingos es una de las películas españolas más destacadas del 2025. Ese año, el tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa se convirtió en el cuarto título más taquillero del país con casi cuatro millones de euros de recaudación, una cifra superior a La cena o Sirât. Además, el público ha mostrado una aclamación popular ante la obra —registra un 7,6/10 en Filmaffinity—, pero también cuenta con el respaldo general de la industria cinematográfica: ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y cuenta con 13 nominaciones en los Premios Goya.

El gran alcance del filme ha provocado que llegue a colectivos muy dispares, como pueden ser los cinéfilos ateos y los cristianos. Todos ellos han planteado un debate sobre la intención de Ruiz de Azúa a la hora de dirigir una película sobre una adolescente que desea hacerse monja de clausura. Si Los Domingos agrada a creyentes y no creyentes, ¿entonces es una película religiosa o no?

¿Qué dicen las críticas sobre 'Los Domingos'?

Alauda Ruiz de Azúa se define como una persona laica y no creyente, y desde ahí está construida la película. Sin embargo, buscó acercarse a la religión de manera respetuosa, algo que queda plasmado en la pantalla. Por eso, críticos de cine como Carlos F. Heredero definen Los Domingos como "una fácilmente manipulable película para reclutar vocaciones en las parroquia". En su texto para Caimán CdC, asegura que la puesta en escena "hace que nunca sepamos cuál es exactamente su discurso, ni su mirada sobre el conflicto planteado".

Por su parte, Pablo J. Ginés en Religión en Libertad define el largometraje como "una película magnífica, tranquila pero con tensión, construida sobre diálogos y miradas". Además, celebra que la cineasta "ha hecho un exquisito trabajo de documentación" por haber hablado "con sacerdotes que hacen direcciones espirituales". "Varios personajes hablan de amar a Dios, o a Jesús, pero ninguno dice nada concreto de qué es lo que les fascina de Jesús. Nunca resuena la Palabra de Dios, excepto ritualizada, salmodiada en el convento", añade el portal.

Parece que, para los ateos, Los Domingos no es todo lo laica que podría, mientras los religiosos defienden justo lo contrario.

Las palabras de Alauda Ruiz de Azúa sobre 'Los Domingos'

La directora vasca de 48 años siempre ha defendido que su objetivo con Los Domingos era plantear un conflicto familiar desde el respeto por el cristianismo. "He hecho mi película con espíritu crítico hacia los mecanismos religiosos, intentando entender y trasladar la vulnerabilidad de una niña de 17 años", defendió en su entrevista con Javier Rueda en Caimán CdC. "El cine que me gusta es el que te permite hacerte preguntas. Si una película es una conversación, va de lanzar preguntas sin que el director intente aleccionar o evangelizar", añadió.

"La película invita a hacerse preguntas complejas sin caer en maniqueísmos"

En la rueda de prensa de Los Domingos en el Festival de San Sebastián, Alauda Ruiz de Azúa rechazó que su obra pudiera promover el sentimiento religioso entre los espectadores. "Las lecturas literales de las películas se pueden hacer, pero creo que el cine tiene la capacidad de evocar cosas muy interesantes", comentó. Además, aseguró que el plano final es clave: "Tiene algo esperanzador el quedarnos con la incertidumbre, con lo terrenal; en el mundo donde estamos todos".

Más allá de estas declaraciones, Ruiz de Azúa explicó el propósito de su película al recoger el premio a Mejor largometraje de ficción en los Premios Forqué 2025: "Explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos", dijo. Comentó que Los Domingos invita al público a sacar "sus propias reflexionas y a pensar por sí mismos o reflexionar con otros". Así, su objetivo era "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a dogmas o adoctrinamientos".