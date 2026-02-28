El desfile de cantantes por la alfombra roja de los Premios Goya 2026
Antes de subirse al escenario a actuar, los cantantes de los Premios Goya 2026 han desfilado por la alfombra roja de la gala. También lo han hecho los nominados en la categoría de Mejor canción original, entre los que se incluyen Leiva, Alba Flores y Blanca Paloma.
¿Qué ocho cantantes actúan en la gala de los Goya de esta noche?
Las actuaciones de los Premios Goya, en directo
La noche de los Premios Goya ha sido también una noche de música. Ocho cantantes se han subido al escenario para poner la banda sonora a la ceremonia y antes de actuar desfilaron por la alfombra roja junto a los artistas nominados a Mejor canción original.
También la cantante Amaia Romero se ha sumado a la lista de intérpretes que han participado en la gala aunque su papel ha sido diferente ya que se ha encargado de entregar el Goya a Mejor montaje. La artista de Pamplona también ha posado en el photocall luciendo un espectacular vestido negro del diseñador vallisoletano Baro Luca.
Repasa a continuación los looks de las estrellas musicales de la noche.
Bad Gyal
Bad Gyal, una de las ocho artistas encargada de ponerle música a la gala, apostó por un vestido color nude de Ludovic de Saint Sernin.
Leiva
Leiva, nominado a Mejor canción original por Hasta que me quede sin voz, con un traje sastre exclusivo de Pedro del Hierro.
Belén Aguilera
La cantante de Barcelona Belén Aguilera apostó por un vestido de Bonet Studio con zapatos de Alexander McQueen y joyas antiguas de Sardinero.
Dani Fernández
Dani Fernández, otro de los cantantes encargados de poner música a la noche, llegó junto a su mujer, la también cantante Yarea. El intérprete apostó para su desfile por la alfombra roja por una blusa de Mans Concept, pantalón de Marine Serre y zapatos y cinturón de Louboutin.
Ana Mena
Ana Mena se enfundó un vestido marrón ajustado para desfilar por la alfombra roja de los Premios Goya a la que llegó directa de Sevilla, donde recibió este 28F la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.
Rigoberta Bandini
Rigoberta Bandini, copresentadora de la gala y también una de las cantantes de la noche, lució en la alfombra roja un vestido de Rabanne con zapatos de Lola Cruz y joyas de La Manso.
Ángeles Toledano
La cantante Ángeles Toledano, una de las cantantes de la noche, con vestido bicolor de Victoria Cimadevilla y joyas de Del Páramo Vintage.
Alba Flores
Alba Flores, nominada a Mejor canción original junto a Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio, con un traje de Dominnico, zapatos New Rock
Blanca Paloma
La nominada a Mejor canción original Blanca Paloma, por la canción Caminar el tiempo, con vestido de escote palabra de honor de Isabel Sanchis.
Alba Molina y Lucía Cepeda
La cantante Alba Molina, una de las artistas que actúa en la gala, llegó a la ceremonia con vestido de Kelvis Casillas y joyas de Carrera y Carrera acompañada de su hija Lucía Cepeda.
Amaia
Amaia, encargada de dar uno de los premios de la noche, vestida de Baro Lucas con joyas de Tous.
La Casa Azul
Los integrantes de La Casa Azul, el proyecto musical de Guille Milkyway, a su llegada a la gala.