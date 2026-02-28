El desfile de cantantes por la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Dani Fernández junto a Yarea en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

La noche de los Premios Goya ha sido también una noche de música. Ocho cantantes se han subido al escenario para poner la banda sonora a la ceremonia y antes de actuar desfilaron por la alfombra roja junto a los artistas nominados a Mejor canción original.

También la cantante Amaia Romero se ha sumado a la lista de intérpretes que han participado en la gala aunque su papel ha sido diferente ya que se ha encargado de entregar el Goya a Mejor montaje. La artista de Pamplona también ha posado en el photocall luciendo un espectacular vestido negro del diseñador vallisoletano Baro Luca.

Repasa a continuación los looks de las estrellas musicales de la noche.

Bad Gyal

Bad Gyal, en la alfombra roja de los Goya | Gtresonline

Bad Gyal, una de las ocho artistas encargada de ponerle música a la gala, apostó por un vestido color nude de Ludovic de Saint Sernin.

Leiva

Leiva, en los Goya 2026 | Gtresonline

Leiva, nominado a Mejor canción original por Hasta que me quede sin voz, con un traje sastre exclusivo de Pedro del Hierro.

Belén Aguilera

Belén Aguilera, en la gala de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

La cantante de Barcelona Belén Aguilera apostó por un vestido de Bonet Studio con zapatos de Alexander McQueen y joyas antiguas de Sardinero.

Dani Fernández

Dani Fernández, en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

Dani Fernández, otro de los cantantes encargados de poner música a la noche, llegó junto a su mujer, la también cantante Yarea. El intérprete apostó para su desfile por la alfombra roja por una blusa de Mans Concept, pantalón de Marine Serre y zapatos y cinturón de Louboutin.

Ana Mena

Ana Mena, a su llegada a la gala de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

Ana Mena se enfundó un vestido marrón ajustado para desfilar por la alfombra roja de los Premios Goya a la que llegó directa de Sevilla, donde recibió este 28F la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Sergio R Moreno / GTRES

Rigoberta Bandini, copresentadora de la gala y también una de las cantantes de la noche, lució en la alfombra roja un vestido de Rabanne con zapatos de Lola Cruz y joyas de La Manso.

Ángeles Toledano

Ángeles Toledano, en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. | Gtresonline

La cantante Ángeles Toledano, una de las cantantes de la noche, con vestido bicolor de Victoria Cimadevilla y joyas de Del Páramo Vintage.

Alba Flores

Alba Flores, en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

Alba Flores, nominada a Mejor canción original junto a Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio, con un traje de Dominnico, zapatos New Rock

Blanca Paloma

Blanca Paloma, en la alfombra roja de los Goya 2026. | Gtresonline

La nominada a Mejor canción original Blanca Paloma, por la canción Caminar el tiempo, con vestido de escote palabra de honor de Isabel Sanchis.

Alba Molina y Lucía Cepeda

Lucía Cepeda y Alba Molina en los Premios Goya 2026 | Gtresonline

La cantante Alba Molina, una de las artistas que actúa en la gala, llegó a la ceremonia con vestido de Kelvis Casillas y joyas de Carrera y Carrera acompañada de su hija Lucía Cepeda.

Amaia

Los cantantes en la alfombra roja de los premios goya

Amaia, encargada de dar uno de los premios de la noche, vestida de Baro Lucas con joyas de Tous.

La Casa Azul

La Casa Azul, en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Gtresonline

Los integrantes de La Casa Azul, el proyecto musical de Guille Milkyway, a su llegada a la gala.