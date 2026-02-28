¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 8

Laura Escanes, la invitada de la noche, ha sido testigo de uno de los programas más emotivos de El Desafío 6. Al final de la noche, Eva Soriano se ha enfrentado a la apnea y no ha podido evitar emocionarse al salir de golpe del agua en el minuto 1:12. "Parece que no me lo curro, pero me lo curro un montón, y me da coraje que se traslade a esto, que es una mierda", ha dicho entre lágrimas la presentadora de Cuerpos especiales.

José Yélamo y María José Campanario, favoritos

Mientras Eva Soriano ha quedado última en la octava gala de El Desafío 6, [[LINK:INTERNO|||Article|||698df4f14dc7de0007cf28d6|||José Yélamo]] (Pole dance) y María José Campanario (A tumba abierta) han conseguido las mayores puntuaciones del jurado. Al final, el ganador ha sido el presentador de laSexta Xplica con 27 puntos: el 7 de Juan del Val, el 10 de Pilar Rubio y el 10 de Santiago Segura.

José Yélamo ha realizado una coreografía de pole dance con un hándicap, pues poco antes sufrió una contusión en una costilla. "Hacer eso con dolor me parece increíble. Tener esa capacidad de sufrimiento para hacer lo que acabas de hacer me parece de ganador", ha valorado Juan del Val.

José Yélamo en la Gala 8 de 'El Desafío 6' | Atresmedia

José Yélamo ha querido ceder sus 9.000 euros de premio a las dos únicas concursantes que nunca han ganado una gala: María José Campanario y Eva Soriano. La primera ha entregado el dinero a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia (AFIBROM), mientras la presentadora de Cuerpos especiales ha concedido su parte a la Fundación de Niemann-Pick de España.

Resultado de la Gala 8 de 'El Desafío 6'

1. José Yélamo - 27 puntos

2. María José Campanario - 24

3. Daniel Illescas - 17

4. Willy Bárcenas - 16

5. Jessica Goicoechea - 12

6. Eduardo Navarrete - 9

7. Patricia Conde - 6

8. Eva Soriano - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 8

El liderazgo de la clasificación general vuelve a cambiar. José Yélamo escala hasta la primera posición con 141 puntos, mientras Patricia Conde desciente dos puestos hasta el tercer lugar. Entre medias se encuentra Daniel Illescas. En la parte baja, Eva Soriano cierra la tabla tras su bajo resultado con la apnea.

1. José Yélamo - 141 puntos

2. Daniel Illescas - 136

3. Patricia Conde - 126

4. Jessica Goicoechea - 125

5. Willy Bárcenas - 122

6. Eduardo Navarrete - 103

7. María José Campanario - 92

8. Eva Soriano - 82

¿Qué retos afrontarán en la Gala 9 de 'El Desafío 6'?