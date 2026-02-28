Dónde ver y a qué hora es la gala de los BRIT Awards 2026: no te pierdas las actuaciones de Rosalía y Harry Styles

Los BRIT Awards se celebran este sábado 28 de febrero en Manchester con Rosalía como artista invitada. La cantante catalana se sube al escenario para presentar su disco LUX en una noche muy especial. La intérprete de La Perla acude a la gala como nominada en la categoría Mejor Artista Internacional convirtiéndose en la primera española que podría conquistar esta categoría.

No lo tiene fácil. Rosalía compite por este galardón con grandes artistas internacionales no nacidos en Reino Unido. Son nada menos que Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler the Creator.

Gane o no, la cantante hará historia esa noche ya que es la primera vez que actúa en la gala y la cuarta que lleva al directo su nuevo disco, cuya gira arranca el 16 de marzo en Lyon (Francia) y que llega el 30 de marzo a España con cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona.

Las otra actuaciones de los BRIT Awards 2026

La catalana es una de las estrellas de una noche llena de alicientes. Harry Styles se suma a la velada para presentar su disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el primero después de cuatro años de silencio que lanza el viernes 6 de marzo.

También participarán en la gala Olivia Dean, RAYE, Wolf Alice, Mark Ronson,HUNTR/X’s EJAE, Audrey Nuna and REI AMI, Alex Warren y Sombr, que acaba de pasar por España con su gira The Late Nights & Young Romance Tour

A qué hora empiezan los BRIT Awards y dónde verla

La noche de los BRIT Awards empieza a las 20:45 horas (21:45, en España) y su final está previsto a las 23:20 horas (00:20 horas)

Esto quiere decir que durará algo más de dos horas y media.

Si quieres seguirla, puedes verla en el vídeo que abre esta noticia ya que la Industria Fonográfica Británica (BPI) emite la gala en directo a través de su canal de YouTube.

La lista completa de nominados de los BRIT Awards 2026

Álbum británico del año

Dave - The Boy Who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Artista británico del año

Dave

Fred again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista británico

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Grupo británico del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Artista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor actuación alternativa/rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor actuación dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA Twigs

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor actuación hip hop/grime/rap

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor actuación pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Mejor actuación R&B