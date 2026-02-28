Dónde ver y a qué hora es la gala de los BRIT Awards 2026: no te pierdas las actuaciones de Rosalía y Harry Styles
Rosalía se sube al escenario de los BRIT Awards por primera vez en su carrera. Este sábado la cantante catalana actúa en la gala que se podrá seguir desde España en directo. Descubre dónde verla y a qué hora empieza la ceremonia en la que también actúan Harry Styles, Olivia Dean y RAYE.
Rosalía, Taylor Swift y Sabrina Carpenter: los nominados de los BRIT Awards
Los BRIT Awards se celebran este sábado 28 de febrero en Manchester con Rosalía como artista invitada. La cantante catalana se sube al escenario para presentar su disco LUX en una noche muy especial. La intérprete de La Perla acude a la gala como nominada en la categoría Mejor Artista Internacional convirtiéndose en la primera española que podría conquistar esta categoría.
No lo tiene fácil. Rosalía compite por este galardón con grandes artistas internacionales no nacidos en Reino Unido. Son nada menos que Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler the Creator.
Gane o no, la cantante hará historia esa noche ya que es la primera vez que actúa en la gala y la cuarta que lleva al directo su nuevo disco, cuya gira arranca el 16 de marzo en Lyon (Francia) y que llega el 30 de marzo a España con cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona.
Las otra actuaciones de los BRIT Awards 2026
La catalana es una de las estrellas de una noche llena de alicientes. Harry Styles se suma a la velada para presentar su disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el primero después de cuatro años de silencio que lanza el viernes 6 de marzo.
También participarán en la gala Olivia Dean, RAYE, Wolf Alice, Mark Ronson,HUNTR/X’s EJAE, Audrey Nuna and REI AMI, Alex Warren y Sombr, que acaba de pasar por España con su gira The Late Nights & Young Romance Tour
A qué hora empiezan los BRIT Awards y dónde verla
La noche de los BRIT Awards empieza a las 20:45 horas (21:45, en España) y su final está previsto a las 23:20 horas (00:20 horas)
Esto quiere decir que durará algo más de dos horas y media.
Si quieres seguirla, puedes verla en el vídeo que abre esta noticia ya que la Industria Fonográfica Británica (BPI) emite la gala en directo a través de su canal de YouTube.
La lista completa de nominados de los BRIT Awards 2026
Álbum británico del año
- Dave - The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Artista británico del año
- Dave
- Fred again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
- Skye Newman - Family Matters
Mejor nuevo artista británico
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Grupo británico del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT.
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor actuación alternativa/rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor actuación dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA Twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor actuación hip hop/grime/rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor actuación pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- Raye
Mejor actuación R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault