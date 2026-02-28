Todo sobre los Premios Goya 2026: horario, películas más nominadas, presentadores y actuaciones

Blanca Soroa, protagonista de 'Los Domingos' en la presentación de la 40ª. edición de los Goya | GETTY

Los Premios Goya celebran 40 años de historia. Este sábado 28 de febrero todo cinéfilo tiene una cita con los premios anuales de la Academia de Cine, que repartirá sus cabezones en cada categoría.

El Auditori Forum CCIB de Barcelona acoge la ceremonia en la que no solo se reconocerá lo mejor del cine español (europeo e iberoamericano), sino que también acogerá grandes actuaciones y momentos homenaje a l cine español.

¿A qué hora empieza la gala y cuándo arranca la alfombra roja?

A las 22:00 horas en la península y a las 21:00 horas en las Islas Canarias arranca la ceremonia, aunque el evento empieza mucho antes. A partir de las 19:00 horas empieza el desfile de estrellas por la alfombra roja que se retransmitirá en directo por televisión.

La gala durará aproximadamente tres horas pero podría extenderse a las tres horas y media o cuatro horas, como ha pasado en algunas ediciones.

¿Quiénes son los presentadores de los Goya 2026?

En los Premios Goya 2026 los presentadores son el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini.

Luis Tosar es todo un veterano pues ha sido nominado un total de 11 veces en los Premios Goya y ha ganado tres de ellos. El actor es de sobra conocido por títulos como La vida que te espera, Mientras duermes y Quién a hierro mata, entre muchos otros.

Los Lunes al Solle hizo ganar el Goya a Mejor actor de reparto en 2002 y un año después se impuso como Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos. El siguiente cabezón y el último de momento llegó por su personaje de Malamadre en Celda 211 (2019) por el que ganó a Mejor actor protagonista.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini durante el anuncio de los presentadores de los Premios Goya 2026 | Getty Images

Por su parte, Paula Ribó tampoco es nueva en lo que respecta a este evento pues ya ha participado en los Goya tanto en el papel de artista invitada como en el de nominada y ganadora. La cantante se alzó con el cabezón en 2024 por la canción Yo solo quiero amor, de la película Te estoy amando locamente. También arrasó en 2025 cantando El Amor de Massiel.

Además, la catalana está en constante contacto con el cine como actriz de doblaje. Desde que es pequeña, ha puesto voz a personajes conocidos como Judy Hopps en Zootrópolis, Merida en Brave y Violeta Parr en Los Increíbles, entre otros.

¿Cuáles son las películas más nominados?

Entre las favoritas para estos Premios Goya 2026 están Los Domingos con 13 nominaciones y Sirat, con 11. Por su parte, otras películas suman también numerosas nominaciones: Maspalomas (9), La cena (8) y Sorda (7).

Además, Los Domingosse ha convertido en la película con mayor número de actores nominados, con cinco en total, siguiéndole Romería y La Cena con tres.

¿Qué cantantes actúan durante la gala?

Como cada año, los Premios Goya cuentan también con artistas invitados que se encargan de poner música a la noche. En esta ocasión, coincidiendo que la gala se celebra en Barcelona, cuatro de los artistas son de la ciudad condal. Son Bad Gyal, Belén Aguilera, Guille Milkyway (La Casa Azul) y Rigoberta Bandini.

A ellos se unen Dani Fernández, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano, las apuestas de la Academia de Cine en esta edición.

Lista completa de nominados a los Premios Goya 2026

Mejor película

La cena

Los Domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Albert Serra, por Tardes de soledad

Mejor dirección novel

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blaco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor canción original

La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)

- Paloma Peñarrubia Ruiz Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)

Alba Flores y Silvia Pérez Cruz Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)

Leiva Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)

Víctor Manuel Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los Domingos

José Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los Domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez, por La cena

Nagore Aramburu, por Los Domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los Domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La cena

Los Domingos

Romería

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejor sonido

El cautivo

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Sorda

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gaua

Los Tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

(Argentina) La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

(Chile) La piel del agua (Costa Rica)

(Costa Rica) Manas (Brasil)

(Brasil) Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido)

(Reino Unido) La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)

(Dinamarca) On Falling (Portugal)

(Portugal) Un simple accidente (Francia)

(Francia) Valor sentimental (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter's room

Zona Wao

Mejor cortometraje de animación