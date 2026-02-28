Todo sobre los Premios Goya 2026: horario, películas más nominadas, presentadores y actuaciones
Este sábado 28 de febrero se celebra el 40ª aniversario de losPremios Goya. Y para que no te pierdas ningún detalle, recopilamos todo lo que se sabe de la ceremonia: desde las películas con más nominaciones hasta las actuaciones musicales confirmadas.
Los Premios Goya celebran 40 años de historia. Este sábado 28 de febrero todo cinéfilo tiene una cita con los premios anuales de la Academia de Cine, que repartirá sus cabezones en cada categoría.
El Auditori Forum CCIB de Barcelona acoge la ceremonia en la que no solo se reconocerá lo mejor del cine español (europeo e iberoamericano), sino que también acogerá grandes actuaciones y momentos homenaje a l cine español.
¿A qué hora empieza la gala y cuándo arranca la alfombra roja?
A las 22:00 horas en la península y a las 21:00 horas en las Islas Canarias arranca la ceremonia, aunque el evento empieza mucho antes. A partir de las 19:00 horas empieza el desfile de estrellas por la alfombra roja que se retransmitirá en directo por televisión.
La gala durará aproximadamente tres horas pero podría extenderse a las tres horas y media o cuatro horas, como ha pasado en algunas ediciones.
¿Quiénes son los presentadores de los Goya 2026?
En los Premios Goya 2026 los presentadores son el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini.
Luis Tosar es todo un veterano pues ha sido nominado un total de 11 veces en los Premios Goya y ha ganado tres de ellos. El actor es de sobra conocido por títulos como La vida que te espera, Mientras duermes y Quién a hierro mata, entre muchos otros.
Los Lunes al Solle hizo ganar el Goya a Mejor actor de reparto en 2002 y un año después se impuso como Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos. El siguiente cabezón y el último de momento llegó por su personaje de Malamadre en Celda 211 (2019) por el que ganó a Mejor actor protagonista.
Por su parte, Paula Ribó tampoco es nueva en lo que respecta a este evento pues ya ha participado en los Goya tanto en el papel de artista invitada como en el de nominada y ganadora. La cantante se alzó con el cabezón en 2024 por la canción Yo solo quiero amor, de la película Te estoy amando locamente. También arrasó en 2025 cantando El Amor de Massiel.
Además, la catalana está en constante contacto con el cine como actriz de doblaje. Desde que es pequeña, ha puesto voz a personajes conocidos como Judy Hopps en Zootrópolis, Merida en Brave y Violeta Parr en Los Increíbles, entre otros.
¿Cuáles son las películas más nominados?
Entre las favoritas para estos Premios Goya 2026 están Los Domingos con 13 nominaciones y Sirat, con 11. Por su parte, otras películas suman también numerosas nominaciones: Maspalomas (9), La cena (8) y Sorda (7).
Además, Los Domingosse ha convertido en la película con mayor número de actores nominados, con cinco en total, siguiéndole Romería y La Cena con tres.
¿Qué cantantes actúan durante la gala?
Como cada año, los Premios Goya cuentan también con artistas invitados que se encargan de poner música a la noche. En esta ocasión, coincidiendo que la gala se celebra en Barcelona, cuatro de los artistas son de la ciudad condal. Son Bad Gyal, Belén Aguilera, Guille Milkyway (La Casa Azul) y Rigoberta Bandini.
A ellos se unen Dani Fernández, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano, las apuestas de la Academia de Cine en esta edición.
- Bad Gyal
- Belén Aguilera
- Dani Fernández
- La Casa Azul
- Ana Mena
- Alba Molina
- Rigoberta Bandini
- Ángeles Toledano
Lista completa de nominados a los Premios Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los Domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blaco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)
- Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)
- Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)
- Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)
- Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los Domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los Domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La cena
- Nagore Aramburu, por Los Domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los Domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejor sonido
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El Santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter's room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert