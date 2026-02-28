Este es el favorito para ganar Sanremo 2026 y representar a Italia en Eurovisión, según las apuestas

Este sábado 28 de febrero se celebra la gran final del Festival de la Canción de San Remo 2026 con su última serata, donde Carlo Conti y Laura Pausini ejercen como presentadores.

Entre las 30 canciones candidatas del festival más prestigioso de Italia saldrá el representante del país en Eurovisión 2026. Sin embargo, el ganador podrá rechazar esta oferta: ya ocurrió el año pasado con Olly, a quien le sustituyó Lucio Corsi.

Top 5 favoritas de Sanremo 2026, según las apuestas

Antes de la final, todos los aficionados de Sanremo se preguntan quién tiene más opciones de ganar el festival. Según los datos recopilamos por eurovisionworld.com, las casas de apuestas tienen dos favoritas:

1. Sal Da Vinci - Per sempre sì (25 %)

2. Fedez & Marco Masini - Male necessario (23 %)

3. Serena Brancale - Qui con me (16 %)

(16 %) 4. Arisa - Magica favola (10 %)

(10 %) 5. Sayf - Tu mi piaci tanto (9 %)

Apuestas de Sanremo 2026, a día sábado 28 de febrero | eurovisionworld.com

Así suena 'Per sempre sì', de Sal Da Vinci

Aunque la propuesta de Fedez & Marco Masini está cerca en las apuestas, el veterano cantante Sal Da Vinci es el favorito con su canción Per sempre sì. La composición es una profunda declaración de amor.

El estribillo dice: "Seremos tú y yo para siempre / Atados de por vida / Que sin ti no vale nada / No tiene sentido vivir / Con la mano en el pecho / Te lo prometo ante Dios / Seremos tú y yo / Desde aquí será para siempre sí".