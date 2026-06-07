Dani Fernández vuelve a los escenarios en Murcia con la energía intacta tras su operación

Dani Fernández por fin ha vuelto a actuar sobre los escenarios tras su aparatosa caída en el concierto de Valencia del 18 de abril.

El cantante sufrió una rotura de ligamentos en el hombro y, aunque retomó el concierto con un cabestrillo, fue operado de urgencia a la mañana siguiente, por lo que se vio obligado a cancelar los cuatro siguientes conciertos de La Insurrección Tour. "Ha sido raro tener que pasar por esto, nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así y he podido reflexionar mucho", dijo recientemente.

Este sábado 6 de junio, Dani Fernández ha retomado su gira en el Espacio Norte de Murcia, donde ha reunido a unas 17.000 personas. "Qué difícil es llenar recintos como estos. Es verdad que nunca me pude imaginar que me iba a pasar esto que me está pasando. Gracias, de verdad, por comprar vuestras entradas, por gastar vuestro tiempo, por venir desde lejos... ¡Gracias, Murcia!", ha dicho el artista durante Me has invitado a bailar.

Los asistentes han vivido muy emocionados esta experiencia inolvidable. "Vi a una persona regresar después de un tiempo complicado y hacerlo de la mejor manera posible: emocionando a miles de personas", dice el usuario @hazelricardito en Instagram. "Gracias, Dani, por tu música, por tu entrega y por recordarnos que siempre merece la pena volver".

Las próximas fechas de la gira de Dani Fernández

Una vez termine su gira actual, Dani Fernández se tomará un tiempo de descanso. "Esta pausa va a ser para encontrarme y saber qué quiero hacer", dijo a Europa FM. "Le he dicho a mi equipo que no quiero ningún tipo de presión, quiero tener por primera vez tiempo para poder crear un disco sin una fecha de entrega.Yo ahora no quiero tener una fecha de vuelta", añadió.

Pero, antes de todo esto, el artista seguirá recorriendo España: