Dani Martín anuncia nuevas fechas para su gira 25 p*t*s años

Dani Martín en el Movistar Arena durante su gira 25 p*t*s años | Getty Images

Con más de una treintena de conciertos a la vista, Dani Martín ha dado comienzo a su gira 25 putos años este mes de noviembre. Su éxito en el primer concierto en Madrid ya auguraban el destino que tendría la gira, algo que ha podido manifestarse con varios sold-outs en múltiples ciudades.

Tanto los fans más acérrimos de Dani Martín como aquellos que recuerdan con nostalgia la etapa de El canto del loco, están pudiendo disfrutar de un recorrido por los mayores éxitos de su carrera con motivo de la celebración de su cuarto de siglo de trayectoria.

No todas las ciudades han tenido la misma suerte que Madrid, con una decena de conciertos en el Movistar Arena. Sin embargo, Dani Martín no quiere dejar a nadie fuera y ha anunciado dos fechas para dos ciudades europeas: París y Londres. En el caso de la ciudad francesa, la actuación será el día 28 de marzo de 2026 en la sala Bataclan y en Londres el 30 de marzo de 2026 en Roundhouse.

¿Dónde puedo conseguir las entradas?

Las entradas saldrán a la venta este mismo jueves 27 de noviembre a las 11:00 en su web oficial, danimartin.com.es, y en http://livenation.es.

Para el resto de ciudades, las entradas pueden comprarse también en la web oficial del artista.

Fechas de Dani Martín Gira '25 p*t*s años'

14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre - Madrid - Movistar Arena

12, 13, 19 y 20 de diciembre - Madrid - Movistar Arena

18 de abril - Pamplona - Navarra Arena

25 de abril - Barcelona - Palau Sant Jordi

8 y 9 de mayo - Valencia - Roig Arena

15 y 16 de mayo - A Coruña - Coliseum

22 y 23 de mayo - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

30 de mayo - Palma de Mallorca - Son Fusteret

5 de junio - Toledo - Recinto Ferial de la Peraleda

6 de junio - Valladolid - Antigua Hípica

12 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

13 de junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola

20 de junio - Córdoba - Recinto Ferial

27 de junio - Alicante - Área 12

4 de julio - GRANCA Live Fest - Estadio de Gran Canaria

25 de julio - Gijón - Gijón Life

26 de julio - Santander - Campa de la Magdalena

14 de agosto - El Puerto de Santa María - Plaza de toros

5 de septiembre - Granada - Plaza de toros

12 de septiembre - Albacete - Estadio José Copete

25 y 26 de septiembre - Murcia - Plaza de toros

3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC

10 de octubre - Valencia - Roig Arena

24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi