Dani Martín anuncia nuevas fechas para su gira 25 p*t*s años
La gira '25 putos años' ha dado comienzo este mes de noviembre y está siendo tal el éxito que Dani Martín ha decidido añadir dos fechas para Europa. París y Londres han sido las dos ciudades afortunadas, ¡y muy pronto podrás hacerte con entradas!
Con más de una treintena de conciertos a la vista, Dani Martín ha dado comienzo a su gira 25 putos años este mes de noviembre. Su éxito en el primer concierto en Madrid ya auguraban el destino que tendría la gira, algo que ha podido manifestarse con varios sold-outs en múltiples ciudades.
Tanto los fans más acérrimos de Dani Martín como aquellos que recuerdan con nostalgia la etapa de El canto del loco, están pudiendo disfrutar de un recorrido por los mayores éxitos de su carrera con motivo de la celebración de su cuarto de siglo de trayectoria.
No todas las ciudades han tenido la misma suerte que Madrid, con una decena de conciertos en el Movistar Arena. Sin embargo, Dani Martín no quiere dejar a nadie fuera y ha anunciado dos fechas para dos ciudades europeas: París y Londres. En el caso de la ciudad francesa, la actuación será el día 28 de marzo de 2026 en la sala Bataclan y en Londres el 30 de marzo de 2026 en Roundhouse.
¿Dónde puedo conseguir las entradas?
Las entradas saldrán a la venta este mismo jueves 27 de noviembre a las 11:00 en su web oficial, danimartin.com.es, y en http://livenation.es.
Para el resto de ciudades, las entradas pueden comprarse también en la web oficial del artista.
Fechas de Dani Martín Gira '25 p*t*s años'
14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre - Madrid - Movistar Arena
12, 13, 19 y 20 de diciembre - Madrid - Movistar Arena
18 de abril - Pamplona - Navarra Arena
25 de abril - Barcelona - Palau Sant Jordi
8 y 9 de mayo - Valencia - Roig Arena
15 y 16 de mayo - A Coruña - Coliseum
22 y 23 de mayo - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
30 de mayo - Palma de Mallorca - Son Fusteret
5 de junio - Toledo - Recinto Ferial de la Peraleda
6 de junio - Valladolid - Antigua Hípica
12 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja
13 de junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola
20 de junio - Córdoba - Recinto Ferial
27 de junio - Alicante - Área 12
4 de julio - GRANCA Live Fest - Estadio de Gran Canaria
25 de julio - Gijón - Gijón Life
26 de julio - Santander - Campa de la Magdalena
14 de agosto - El Puerto de Santa María - Plaza de toros
5 de septiembre - Granada - Plaza de toros
12 de septiembre - Albacete - Estadio José Copete
25 y 26 de septiembre - Murcia - Plaza de toros
3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC
10 de octubre - Valencia - Roig Arena
24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi