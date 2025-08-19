Dani Martín, Leiva, Supersubmarina y más se unen a la Subasta Solidaria de Sonorama Ribera para los afectados por la DANA

Arde Bogotá, Rozalén, Dani Martín, Zahara, Ginebras, Supersubmarina, Leiva, Dani Fernández y Fermín Muguruza son algunos de los artistas que se han unido a Contigo suena mejor, la subasta solidaria organizada por Sonorama Ribera para ayudar a las personas afectadas por el devastador paso de la DANA.

Este martes 19 de agosto arranca la campaña en la que se ponen a disposición de los amantes de la música un lote de 29 instrumentos musicales, guitarras y ukeleles, firmados por un total de 29 artistas y bandas que se han sumado a la iniciativa del festival de Aranda de Duero (Burgos).

"Hace unos meses hicimos una promesa y durante este tiempo hemos estado trabajando en ello. Quizá lo visteis en las pantallas de Sonorama Ribera y ahora ¡ha llegado el momento de que os suméis a esta iniciativa!", dice el mensaje compartido en redes por el organización para promocionar la subasta.

Cómo participar en la subasta solidaria de Sonorama Ribera

Para participar solo es necesario entrar en www.sonoramaribera.com/subasta/. Todos los instrumentos tienen un precio de salida de 150 euros y los participantes pueden unirse hasta el 28 de agosto. Ese día se cierra el plazo para pujar.

El cien por cien de lo que se recaude se destinará íntegramente a la recuperación de las zonas afectadas por el paso de la DANA, sin intermediarios.

Ellos han sido los protagonistas de la edición, como señaló Javier Ajenjo, director del festival al presentar el cartel de la 28ª edición. "Este año, VOSOTRXS sois el alma de Sonorama Ribera. Queremos que sintáis que no estáis solxs", dijo al promocionar la edición que se cerró el pasado domingo 10 de agosto.

Sonorama Ribera recuerda así que la música no solo se escucha, la música también abraza y reconstruye, y de ahí esta iniciativa para sumar esfuerzos en favor de quienes lo necesitan.

Los 29 artistas que participa en la subasta 'Contigo suena mejor'

En total 29 cantantes y bandas participan en la iniciativa a la que han sumado guitarras y ukeleles.